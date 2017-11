KAKAMPI MO ANG BATAS

Yung nakikialam sa EJKs ngayon,

saan sila noong nananalasa ang droga?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… `Gayundin naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto na’,,,” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, ukol sa wakas ng mundo, sa Mateo 24:33, Bibliya).

-ooo-

YUNG NAKIKIALAM SA EJKs NGAYON, NASAAN SILA NOONG NANANALASA ANG DROGA SA RP? Matindi ang bangayan sa social networking sites sa ngayon, ukol sa karapatan ng mga pinuno at mga kasapi ng simbahan na makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan, bunga ng naganap na prayer rally sa EDSA Shrine at People Power monument sa EDSA noong Linggo, Nobyembre 05, 2017.

Ang pinagtatalunan ng mga netizen ay ang karapatan ng simbahang makialam sa mga kaganapan sa bansa lalong-lao na sa isyu ng sinasabing extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs ng Pangulong Duterte. Sentro sa pagtatalo ang separation of church and state, sa Saligang Batas ng 1987.

Sa ganang akin, ang lahat ng tao ay may karapatang makialam sa mga maseselang isyu sa bayan. Apektado kasi ang lahat sa mga isyung ito, lalo na kung patayan na ang pinag-uusapan. Ang tanong lang, papaano ba nagkaroon ng problema sa droga ang bansa ngayon? Di ba dahil ang mga nakikialam ngayon sa war on drugs ay tahimik lamang noong sobrang nananalasa ang droga?

-ooo-

PAGPATAY SA MGA NANANAMPALATAYA KAY JESUS, ISINULAT NOON PA: Muli, binulabog na naman ng Estados Unidos ang daigdig sa pagpatay ng halos 30 kataong dumadalo noong Linggo, Nobyembre 05, 2017, sa isang misa o praise and worship sa isang simbahan sa Texas. Tila ba wala ng katapusan ang patayan doon, lalo pa at sa isa pang bahagi ng US, sa Las Vegas, napakarami ding napatay sa isang concert doon.

Bakit nangyayari ito? Nakasulat na ito sa Bibliya. Basahin po natin ang pahayag ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Juan 16:1-2: “Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos…”

Bakit nagkakaroon ng ganitong kaisipan ang mga pumapatay sa kanilang kapwa, lalo na yung mga sumasamba sa Diyos? Sapagkat dumating na nga ang panahong ipinahayag sa Bibliya na darating, bago dumating ang wakas ng lahat—ang panahon ng paghahari ng “puwersang espirituwal ng kadiliman” sa daigdig.

-ooo-

MGA PAHAYAG NG BIBLIYA SA WAKAS NG MUNDO, NAGKAKATOTOO NA LAHAT: Kung hindi pa tayo kumbinsido sa mga sinasabi ng Bibliya ukol sa maraming bagay, lalo na sa wakas ng mundo, kailangan na nating magbago ng ating mga isip, at umpishanang paniwalaan ng husto ang mga nakasulat doon. Maliwanag kasing ang mga tanda ng katapusan ng daigdig na nakasulat sa mga bersikulo nito ay nagkakatotoo ng lahat.

Nandiyan na ang mga lindol at taggutom sa iba’t ibang dako, ang mga digmaan ng bansa sa bansa at kaharian sa kaharian, ang paglabas ng mga nagpapangap na sila na ang bagong Kristo, ang pagiging masama ng halos lahat ng tao, ang mga pagdating ng mga kalamidad mula sa kalikasan.

Sabi sa Bibliya, kung makikita nating nagaganap na ang mga tandang ito, tiyak na halos kasunod na ang wakas ng lahat. Hindi man marahil agad-agad, pero hindi na maiiwasan ang katapusan. Ang tanong lang talaga para sa marami ay ito: handa na ba tayo sa pagdating ng wakas? Kung hindi natin alam kung papaano maghahanda para sa wakas, malaki ang problema natin!

-ooo-

PANOORIN, “ANG TANGING DAAN” SA FACEBOOK: Ang “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www.facebook.com/angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon./PB

(Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.)