KAKAMPI MO ANG BATAS

Mareng Winnie, wala sa wisyo ang batikos sa ASEAN 2017

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain…” (Roma 12:14, Bibliya).

-ooo-

MARENG WINNIE, WALA SA WISYO ANG BATIKOS SA ASEAN 2017: Talagang sa Pilipinas, kung kalaban ka, kalaban ka na ng todo, kahit na mabuti pa ang mga ginagawa mo. Nasabi ko ito matapos kong mapakinggan sa radyo noong Martes, Nobyembre 07, 2017, ang aking propesor sa “Economics 11” sa UP Diliman apat na dekada na halos ang nakaraan, si Professor Solita “Winnie” Monsod, na bumatikos sa ASEAN Summit 2017.

Sabi ni Prof. Monsod (na ngayon ay kilala bilang Mareng Winnie), wala daw buting idudulot ang ika-50 taunang pagpupulong ng ASEAN (o Association of Southeast Nations) sa Pilipinas, kasi daw, samahang pang-sosyalan (o social club) lang naman ang samahang ito ng mga bansa, at wala naman daw itong buting naibigay kahit kanino mula noong maitatag ito limampung taon na ang nakakaraan.

Well, nauunawaan kong nasabi ni Mareng Winnie ang mga batikos na ito sa ASEAN 2017 sa Pilipinas dahil kabilang siya sa oposisyon sa Pangulong Duterte. Pero, sa totoo lang, maliwanag namang wala na sa wisyo yung batikos niyang iyon sa ASEAN, kasi, sa ibang bahagi ng kanyang panayam, inamin niyang may malaki din palang biyaya ang pagkikita-kita ng mga lider ng ASEAN.

-ooo-

BIYAYA NG ASEAN 2017: PAGPIGIL SA NUCLEAR WAR SA DAIGDIG: Halos malaglag ako sa aking upuan sa kotse habang nakikinig ako sa panayam na iyon ni Mareng Winnie. Nasabi ko tuloy, teka nga, Mareng Winnie, ano nga ba talaga—may biyaya bang idudulot ang ASEAN 2017 sa Pilipinas, o wala? Kasi nga, sa unang bugso ng kanyang pagsasalita, sinabi niya na walang buting ibibigay ang ASEAN sa bansa natin kasi social club lang iyon.

Pero, sa kalaunan, sa katatanong ng dalawang batikang brodcasters na kumakapanayam sa kanya—sina dating Agham Party List Rep. Angelo Palmones at Rotary Club of Manila Broadcast Journalist of the Year Milky Rigonan ng palatuntunang “Damdaming Bayan” sa DZRH, 666 kHz—biglang nagsabi si Mareng Winnie na dahil sa ASEAN meeting, mababawasan, kung di man mawawala ng tuluyan, ang banta ng giyera sa mundo.

Wow! So, yun pala ang totoo. Sa mundo natin ngayon na ang banta ng nuclear warfare (o yung digmaang gamit ang nuclear weapon na gugunaw na sa mundo) ay lagi ng nakaamba, mabuti na lamang pala at magkikita ang mga lider ng mga bansang may nuclear weapons sa Pilipinas dahil sa ASEAN 2017, kasi nakakapag-usap sila ng maayos ng hindi nagbobombahan ng nuclear warheads. Di ba napakalaking biyaya nun, Professor Solita?

-ooo-

CHEF JOHN CAFE, SA PASIG CITY: Anyway, balitang masarap na kakainan muna tayo sa bahaging ito ng kolum. Para sa inyong mga mapupunta ng Pasig City sa may malapit sa City Hall at Hall of Justice doon, puntahan ninyo ang Chef John Cafe sa Jacinta Place Condominium, Capasigan, Pasig City, sa may Pasig City Child Hope Hospital, at tiyak makakain kayo ng maayos at masarap na mga putahe, na ang presyo’y kayang-kaya pa ng inyong bulsa.

Hindi ito palatalastas, mga giliw naming mambabasa, kundi serbisyo publiko, sa totoo lang. Sa aking pagiging abogado sa mga husgado sa Pilipinas, ang unang kailangan ko ay yung kakainan bago o pagkatapos ng hearing o ng mga bista. Bago ko nalaman ang Chef John Cafe, wala akong makainan ng maayos sa Pasig City, kasi puro mamantikang fast food chains ang nandodoon.

Ang Chef John Cafe ay pag-aari ng kolumnista sa diyaryo na naging All Star President ng Rotary Club sa Manila, si Bb. Minnie Reyes, at ng kanyang asawang si Ronald. Sa halagang P200 lamang, nakakain na ako ng T-Bone steak na may kanin, at dessert na ice cream na may patong na saging turon. Tawagan ninyo si Minnie sa 0917 878 6986 for reservations.

-ooo-

PANOORIN, “ANG TANGING DAAN” SA FACEBOOK: Ang “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www.facebook.com/angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon./PB

(Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.)