KAKAMPI MO ANG BATAS

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Ang mga nakikinig ng mga salita ko at ginagawa ang mga ito ay… matalino… Ang mga nakikinig sa akin ngunit hindi naman sumusunod … ay mga hangal…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 7:24-17, Bibliya).

PAGGUNITA SA YOLANDA SA VISAYAS, KULANG: Nakikiisa ako sa deklarasyong walang pasok sa mga paaralan at sa mga tanggapan ng sa Tacloban City ni Mayor Cristina Gonzales Romualdez noong Nobyembre 08, 2017, upang maalala ng lahat ang pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda na pumatay ng libo-libo sa Visayas apat na taon na ang nakakaraan.

Pero, sapat na bang paggunita sa trahedya ang hindi pagpasok sa mga paaralan at sa mga opisina? Mawalang-galang na po, pero tila kulang pa, kasi, dapat sana ay nagsumikap din si Mayor Romualdez at ang iba’t ibang pamahalaang lokal sa Visayas na magbigay, kahit papaano, ng mas makabuluhang paliwanag ukol sa mga mapaminsala at nakakamatay na ulan, baha, at hangin.

Kasabay ng pagpapaliwanag sa mga batayan sa siyensiya ng mga ulan, baha, at hangin, sana ay naipaliwanag din sa mga tao na noon pa man, may babala na ang Bibliya sa pagdating ng mga ulan, baha, at hangin na kikitil sa buhay ng marami at pipinsala sa maraming lugar. Sana ay naipaliwanag din kung papaanong lalaban sa mga trahedyang ito ang mga tao, batay sa Bibliya.

ANG MGA MATALINO AT HANGAL PAGDATING NG ULAN, BAHA, HANGIN: Mahalaga ang pagpapaliwanag na ito ng sinasabi ng Bibliya ukol sa mga kalamidad ng ulan, baha, at hangin. Hindi na lamang kasi nagaganap ito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na. Sa ngayon nga, habang ginugunita ng mga kababayan nating Bisaya ang Yolanda, lubog ang maraming lugar sa Cagayan Valley, Isabela, at iba pang lugar sa Region 2 dahil sa ulan.

Dapat malaman ng taong naniniwala kay Jesus na nagsabi Siya, sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya, na tiyak ang pagdating ng mga ulan, baha, at hangin, at dalawang tao lang ang haharap sa kanila—ang matalino, at ang hangal. Ang matalino ay di mamamatay o di mapipinsala ng mga kalamidad na ito, ngunit ang hangal ay di lamang mawawasak kundi mamamatay pa.

Sino ang matalino na di maapektuhan ng ulan, baha, at hangin, ayon kay Jesus? Ang mga nakikinig ng Kanyang Salita, at tumutupad sa mga ito. Sino naman ang hangal na babagsak at tuluyang mawawasak? Ang mga nakikinig sa Kanyang Salita, pero di naman sumusunod. Kung pag-aaralan natin ang daigdig ngayon, maliwanag na mas nakakahigit ang mga hangal sa lahat ng dako.

GUSTO NINYONG MAKAIWAS SA TRAHEDYA MULA SA MGA KALAMIDAD? Sa mga naglalayong makaiwas sa tiyak na pinsala at kamatayang dulot ng mga ulan, baha, at hangin, iisa lamang ang dapat nilang gawin, kung ganoon. Kailangan nilang makinig at sumunod sa mga Salita ni Jesus ng totohanan. Hindi na puwede dito ang pakunwaring pakikinig, sapagkat kamatayan at pinsala din ang dulot nito.

Paano ba ang tunay na pakikinig at pagsunod sa Salita ng Diyos? Makikita ito sa Josue 1:8 ng Bibliya: “Huwag ninyong kaliligtaang basahin ang Aklat ng Kautusan araw-araw, pagbulay-bulayan ninyo ito araw at gabi, at tuparin ninyo ang lahat ng mga ito sa lahat ng sandali.” Pag ganito ang ginawa natin, mapapasa-atin ang pangako ng Diyos—kaginhawaan, katagumpayan, at kasaganaan sa buhay.

Sa totoo lang, ang masusing pagtupad sa Josue 1:8 ay magliligtas sa atin di na lamang sa ulan, baha, at hangin, kundi sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, sa problema ng pagkasunog ng daigdig sa Araw ng Matinding Kapighatian, at sa huhay na walang hanggan. Kayong mga nagbabasa na ito, subukan po ninyong gawin ito, at tiyak ang paglago ng buhay niyo!

