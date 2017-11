KAKAMPI MO ANG BATAS

Mga sikat at matataas na Pinoy, kabilang sa may AIDS

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit kung hindi na kayo makikinig sa tinig ng Diyos… at kung hindi na kayo susunod sa kanyang mga utos… mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito…” (Deuteronomio 28:15, Bibliya).

MGA SIKAT AT MATATAAS NA TAO, KABILANG SA 45,000 NA MAY AIDS RP: Sa halos 45,000 Pilipino na tinamaan na ng nakakamatay na sakit na AIDS HIV, marami sa mga ito ang mga kilala sa lipunan, pamahalaan, at sa pulitika, at, dahil hindi sila agad nalapatan ng lunas sapagkat nahiya silang aminin na may ganito silang sakit, nasa bingit na sila ng kamatayan sa kasalukuyan.

Ito ang lumitaw sa talakayan sa regular meeting ng Rotary Club of Intramuros noong Huwebes, Nobyembre 09, 2017, batay sa lecture ng isang panauhing ang adbokasiya ay paglaban sa AIDS HIV sa Pilipinas. Ayon sa panauhin, kasama dito ang mga pamosong duktor, mga pamosong pulitiko, at iba pang may matataas na katungkulan sa lipunang Pilipino.

Sa talakayan, idiniin ang kawalan pa din ng gamot sa kasalukuyan na magagamit laban sa AIDS HIV, at ang tanging magagawa lamang ng mga manggagamot sa ngayon ay magbigay ng mga gamot upang makontrol kahit papaano ang agarang paglala ng sakit na ito.

PAKIKIPAGTALIK NG LALAKI SA LALAKI, DAHILAN NG MARAMING BIKTIMA NG LALAKING MAY AIDS: Batay sa aking pagtatanong, sinabi ng panauhin na mahigit na 60 porsiyento sa 45,000 na Pilipinong may sakit na AIDS HIV ang mga kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa lalaki.

Mas kokonti ang mga babaeng nakikipagtalik sa kapwa babae dahil hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang bakteriyang pinanggagalingan ng AIDS HIV na malipat ng babae sa babae.

Sa talakayan sa Rotary meeting, lumitaw din na may anggulong espirituwal ang sakit na AIDS HIV. Nakasulat kasi sa Bibliya na magkakaroon ng mga sakit na nakakamatay ang mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki, at babaeng nakikipag-ugnayan sa kapwa babae (Roma 1:18-32).

AIDS HIV, SUMPA NG DIYOS NA ISINULAT SA BIBLIYA: Ayon sa Bibliya, ang ugnayan ng lalaki sa lalaki at babae sa babae ay sumpang ipinahintulot ng Diyos sa mga taong ayaw kumilala o magpasalamat o magparangal man lamang sa Kanya. Ipinakikita ng Bibliya na matindi ang galit ng Diyos sa mga ayaw kumilala sa Kanya, kaya’t ipinahintulot Niyang magkaroon sila ng sumpa ng sakit na di magagamot.

Sa totoo lang, itong ganitong klase ng sumpa ng Diyos ay isa lamang sa napakaraming mga sumpang ipinangako Niya sa mga taong ayaw ng makinig at sumunod sa Kanya. Limamput-tatlo ang mga sumpang ito, at itinakda ang mga ito na lilipol o papatay sa mga taong tumalikod sa Kanya.

Ano ang maaari nating gawin upang makaiwas sa mga sumpang ito, lalo na sa sakit na AIDS HIV? Maaaring magsabi ang ilan na maging maingat sa pakikipagtalik—gaya ng sinabi ng panauhin sa Rotary meeting noong Huwebes. Ok naman yun, pero sa totoo lang, dapat matuto ang tao na makinig ulit sa Diyos sa pamamagitan ng Bibliya, at sumunod sa Kanyang mga utos.

