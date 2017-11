KAKAMPI MO ANG BATAS

Patayan ng Digong supporters, isinusulong ng mga kalaban

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sapagkat hindi na mga tao ang ating mga kalaban sa ngayon kundi ang hukbong espirituwal ng kasamaan na nasa ating kapaligiran, at sa himpapawid…” (Efeso 6:12, Bibliya).

-ooo-

PATAYAN NG MGA DIGONG SUPPORTERS, ISINUSULONG NG KANYANG MGA KALABAN: Talagang sukdulan na nga ang pagtalikod ng mga Pilipino sa mga kautusan at katuruan ng Diyos na nakasulat sa Bibliya, kaya naman pati na yung mga dapat ay may kakayahang mag-isip ng mga mabubuting bagay lamang dahil sila ay may mga pinag-aralan at pinagkalooban pa ng angking talino sa maraming bagay, lalo na sa pagsusulat, ay nagpapakababa na rin.

Ang tinutukoy ko dito ay ang mga inilalabas sa social networking sites ng ilang mga taong may pinag-aralan pa namang maituturing at binigyang-kakayahan ng Diyos na itala ang kanilang mga kaisipan, patungkol sa bangayan ng mga opisyales ng Pangulong Duterte sa Presidential Communications Operations Office (PCOO) sa Malacanang.

Di nga ba, mabangis ang pag-aaway ngayon ni Presidential Spokesman Harry Roque at PCOO Assistant Secretary Mocha Uson. Sa halip na tumahimik na lamang sana sa away na ito, ang mga sertipikadong kontra sa Pangulo ay di na lamang naglalabas ng kanilang kasiyahan na nag-aaway ang mga tauhan ni Duterte, kundi isinusulong pa nila na magpatayan na din ang mga nag-aaway na ito.

-ooo-

“MAGGILITAN NA KAYO NG LEEG”: Sa wikang Ingles, ganito ang isang partikular na inilabas sa Facebook ng isang tila sukdulan na ang galit kay Duterte bagamat siya ay isang mamamahayag na nasa gitna lamang dapat ng mga kaganapan: “It’s a battle between the `Human Wrong’ and the `Wrong Mistakes.’ Let them slit each other’s throat, while we watch in glee …”

Hindi man direktang kinilala ng sumulat ng nasabing post sa Facebook kung sino si “Human Wrong”, maliwanag naman sa kanyang mga naunang inilabas na komento sa nasabing social networking site na ang tinutukoy niya ay si Harry Roque, ang kasalukuyang Presidential Spokesman.

Sa kabilang dako, ang tinutukoy namang “Wrong Mistakes” ay ang kasalukuyang PCOO Assistant Secretary Mocha Uson. Ke tama ang pagkakilala ko sa dalawang ito o mali, isang bagay ang dapat pansinin ng lahat sa nasabing Facebook post: ang pahayag doon, na kinatigan pa ng ilang abogado, na maggilitan na ng leeg ang mga tauhan ng Pangulo, habang ang mga kalaban ay nakamasid ng tuwang-tuwa. Wow!

-ooo-

PAGKAWASAK NG RP, TUMITINDI NA: Kelan pa natuto ang mga Pilipino ng ganitong mababang pag-uugali—ang magbuyo sa patayan ang kanilang kapwa Pilipino? At kelan pa naging katuwa-tuwa, o nakakapagdulot ng matinding saya, sa mga kababayan natin ang gilitan ng leeg ng kanilang kapwa Pilipino, kahit kalaban pa nila ang mga ito?

Hindi na lamang masamang asal ang ganitong mga gawain—ito ay maliwanag ding paglapastangan na sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Bibliya. Mawalang-galang na po pero kung ating iisiping mabuti, matindi ang ipinapakahulugan ng lahat ng ito. Ang ibig sabihin ng ganitong mga kaisipan ay kontrolado na talaga ng diyablo ang ating mga kababayan, mula sa mga itinuturing na walang pinag-aralan hanggang sa mga may mataas na katalinuhan.

Sa ganitong katayuan ng marami sa atin, lalo na yung mga may pinag-aralan pa namang maituturing at may kakayahang humubog sa kaisipan ng ibang mga Pilipino batay sa kanilang mga isinusulat sa diyaryo o sa social networking sites, at sinasabi sa mga radyo at telebisyon, hindi nakakapagtakang mawawasak na nga ng tuluyan ang ating bayan sa malapit na hinaharap.

-ooo-

