KAKAMPI MO ANG BATAS

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan…” (Awit 2:12, Bibliya).

DUTERTE CRITICS, BINABALEWALA ANG BIYAYA NG ASEAN 2017 SA RP: Talagang mahirap ng pasayahin ang mga Pilipino sa ngayon, lalo na yung ang tingin sa kanilang mga sarili ay napakatatalino na nila. Isipin naman natin, sa kabila ng katotohanang malaki ang biyayang idinulot ng katatapos na ASEAN 2017 sa kapayapaan sa Pilipinas, sa Asya, at sa buong mundo, puro puna at batikos pa din ang ibinabato ng mga kritiko sa gobyernong Duterte.

Kesyo nandiyang hindi tama ang ginawang toast ni Presidente Digong kay US President Trump sa 50th gala dinner ng ASEAN, o walang init ang naging pakikipag-kamay ng Pangulo sa mga dumalong bisita para sa gala dinner na ito, o walang buting ibinigay sa ekonomiya ang katatapos na pagpupulong dahil gumastos naman ng bilyong piso ang pamahalaan para lamang ganapin ito dito sa bansa.

Sa totoo lang, ang pinakamahalagang biyayang natamo ng Pilipinas at ng lahat ng Pilipino sa ASEAN 2017 ay yung pagkakaroon ng pagkakataong makadaupang palad ng ating Pangulo ang iba’t ibang lider ng mundo, lalo na ng US at ng China, na nagbigay- daan upang ang mga suliranin natin sa dalawang bansang ito (at pati na sa iba pang mga kasapi ng ASEAN) ay mapag-usapan ng maayos ng hindi na kailangan pa ng karahasan.

MARAMING PILIPINO, NAGMAMAHAL NA LAMANG SA PERA: Ang problema kasi sa marami sa ating mga kababayan, ke may pinag-aralan man o wala, ang tila sukatan na lamang nila ng biyaya ay ang pagkamal nila ng pera. Kung may pera silang makukuha, ituturing nila itong biyaya. Pag walang pera, kahit na may ibang mas mabuting idudulot ang isang tao o transaksiyon, hindi nila ito kikilalaning biyaya.

Bunga ito ng kakaibang mentalidad na ng maraming Pilipino sa kasalukuyan. Hindi maitatatwang dumating na nga tayo sa punto kung saan halos tayong lahat ay nagmamahal na lamang sa pera at sa mga bagay na magdudulot sa atin ng personal na kasiyahan. Wala na tayong pakialam sa kapakanan ng iba, at lumayo na din tayo sa mga utos ng Diyos.

Basta may pera, ok na ang lahat sa atin, kahit na mangahulugan pa ito ng kapariwaraan ng ating mga sarili o ng ating kapwa. Nakikita ito sa pagkagumon ng marami sa korapsiyon, sa gobyerno man o sa pribadong sektor, at sa paggawa ng mga bagay na karumal-dumal, gaya ng paggamit o pagtutulak ng shabu o ilegal na droga, o pagpatay ng tao upang kumita kahit na sa napakaliit na halaga.

ANG DIYOS ANG TANGING KANLUNGAN SA NAPAIASAMANG MUNDO: Ito ang dahilan kaya ang sambayanan ay nakakaranas ngayon ng mga sumpa ng Diyos na ibinabalang mangyayari sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanyang tinig at hindi na sumusunod sa Kanyang utos. May babala, na sa mga huling kapanahunan, iiwan na ng tao ang pananampalataya at susunod na lamang sila sa mga mapanlinlang na utos, at mga katuruan ng diyablo.

Inihula din na sa huling kapanahunan, marami ang magiging masama, suwail sa mga magulang, mapagmahal sa sarili, walang paggalang sa Diyos at sa mga matatanda, mapagmahal sa kalayawan, walang kasiyahan, at hindi na sumusunod sa mga namumuno. Magiging napakagulo ng mundo, at ito ay dahil nga sa pagtalikod na ng marami sa Diyos.

Sa ganitong kalagayan ng kapaligiran, tunay na delikado ang katayuan ng lahat. Wala tayong mahihingan ng saklolo, walang tutulong sa atin mula sa tao. Ang magiging kanlungan lamang natin ay ang Diyos, ngunit tayo ay Kanyang kakalingain at kakanlungin lamang kung matututo tayong makinig sa Kanyang Salita at sumunod sa Kanyang mga utos.

