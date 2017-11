KAKAMPI MO ANG BATAS

Dahil sa ‘impeach Trump,’ buhay sa US lalong hihirap

-ooo-

US PRESIDENT TRUMP, PINA-I-IMPEACH! Laman ng mga online news organizations ang ulat na kumikilos ngayon ang ilang mga kongresistang kasapi ng Democratic Party sa Estados Unidos upang mapatalsik, sa pamamagitan ng impeachment, si US President Donald J. Trump. Si Trump ay nahalal bilang pangulo ng US na kasapi ng Republican Party, ang kalabang partido ng Democratic Party.

Sa mga ulat na ito, kinilala ang nagsampa ng articles of impeachment laban kay Trump—si Tennessee Rep. Steve Cohen. Lima ang ginawang batayan ni Cohen sa kanyang reklamo kontra kay Trump, kasama na ang pagpapatalsik nito kay dating Director James Comey ng Federal Bureau of Investigation (FBI), at pagwasak sa hudikatura at sa kalayaan ng pamamahayag.

Si Cohen ay isa sa mga pangunahing kasapi ng US House judiciary committee (katapat ng Committee on Justice sa Kamara de Representantes ng Pilipinas). Sa pagsasampa niya ng impeachment complaint laban kay Trump, sinabi niya na kailangan ng tapusin ang ginagawang pagsira ng US President sa Saligang Batas ng Amerika.

-ooo-

IMPEACHMENT VS. TRUMP, SUNTOK SA BUWAN: Sa kabilang dako, maliwanag namang hindi magtatagumpay ang mga pagkilos na ito upang alisin sa puwesto si Trump. Gaya ng kanyang katulad na pangulo sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, kontrolado ng partido ni Trump, ang Republican Party, ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa US.

At gaya ng sistema sa Pilipinas, ang impeachment sa US ay hindi din prosesong legal, anumang ang pagkukunwari ng mga mababatas ukol dito, sapagkat ito ay isang prosesong nakadepende lamang sa padamihan ng mga kaalyado ng Pangulo, una sa mababang kapulungan at, pangalawa, sa mataas na kapulungan, ng Kongreso.

Lumilitaw na alam ito ni Cohen at ng kanyang mga kasamang kongresista mula sa Democratic Party—alam nilang hindi sila magtatagumpay sa pagpapa-alis kay Trump. Ang tunay na laban na lamang nila ay ilabas sa publiko, sa pamamagitan ng impeachment, ang kanilang mga hinaing laban kay Trump upang ang mga ito ay maging instrumento ng pagpapahina sa kanyang panunungkulan.

-ooo-

DAHIL SA IMPEACHMENT VS. TRUMP, LALONG HIHIRAP ANG BUHAY SA US: Ang problema lamang, sa ginawang ito ng mga kongresista ng Democratic Party sa US Congress, lalo lamang iigting at magiging mas mabigat ang buhay ng mga Amerikano at ng lahat ng iba pang naninirahan sa US. Mabigat na ang buhay doon ngayon, pero dahil sa pagkilos na ito kontra kay Trump, lalo pa itong bibigat at hihirap.

Bakit? Kasi, ang pagsasampa ng impeachment laban kay Trump (o laban sa kahit na kaninupamang pangulo ng ibang bansa) ay itinuturing ng mga aral-Kristiyano na kontra sa mga utos ng Diyos. Sabi ng mga aral na ito, ang sinumang lumalaban sa mga pinuno ay lumalaban sa Diyos, at dahil diyan, mararanasan nila ang Kanyang mga sumpa.

Ang utos kasi sa mga nananampalataya sa Diyos ay ipanalangin ng puspusan ang mga pinuno, kahit na ang mga ito ay walang alam, o mararahas o malulupit. Ang Diyos ang Siyang kikilos sa mga ganitong pinuno, hindi kailanman ang tao. Kung ang tao ay lalaban sa kanilang mga pinuno, ibayong sumpa ang darating sa kanila.

-ooo-

