KAKAMPI MO ANG BATAS

Gatchalian, Zubiri, dapat magpakatindi sa hazing

SA BUHAY: “… Turuan natin ang mga bata sa landas na dapat nilang tahakin, at ito ay di na nila lilimutin kahit sila ay tumanda na rin…” (Kawikaan 22:6, Bibliya).

-ooo-

GATCHALIAN, ZUBIRI, DAPAT MAGING MAS MATINDI RE: HAZING: Tunay namang natutuwa ako sa mga pagkilos nina Senador Sherwin Gatchalian at Senador Miguel Zubiri upang gawing ilegal ang hazing sa mga fraternity at mga sorority sa Pilipinas, pero, gaya ng dati, ang mga pagkilos na ito ay lumilitaw na pabigla-bigla at pa-poging reaksiyon lamang na wala namang kabuluhan at walang buting ibibigay kaninuman.

Umaasa akong sana ay magsumikap maging mas malikhain sina Gatchalian at Zubiri sa kanilang mga kaisipan, lalo na at marami naman silang mga assistant na kanilang pinasasahod upang mag-isip para sa kanila sa Senado, upang makapagpalabas sila ng mga panukalang mas makahulugan at mas epektibo sa pagtugon sa mga problerma ng bansa, kasama na ang hazing.

Sa totoo lang, alam nating ang pagbabawal sa hazing ay di magpapatigil sa hazing, gaya ng hindi naman napatigil talaga ng mga batas sa plunder, graft and corruption, at maging sa drug trafficking, ang lahat ng mga krimeng ito. Kahit na nga ang mabibigat na parusa sa mga paglabag na ito ng batas ay di din nakapagpahinto sa kanila. Kung tutuusin pa nga, lumilitaw na mas marami sa mga krimeng ito ang mas naganap matapos silang opisyal na ipagbawal.

-ooo-

DAPAT ALAMIN NG MGA MAMBABATAS KUNG BAKIT NAIS NG MGA BATANG SUMAMA SA FRATERNITIES: Ang nais kong makitang mas pagsusumikapan sana nina Gatchalian at Zubiri sa isyu ng hazing ay ang mas malalim na pagtuklas kung bakit maraming mga estudyante ang nagpapatuloy sa pagpasok sa mga fraternities at mga sororities, gayong alam nila na bubugbugin muna sila bago sila ituturing na kasapi na ng mga grupong ito at tatawagin ng ”brod” o “sis” ng mga nambugbog at nagturing sa kanila na mga kaaway muna.

Dapat pag-interesan nina Gatchalian at Zubiri na alamin kung ang pagnanais na sumali sa mga fraternities at mga sororities ng mga kabataan ay bunga ng kanilang magulong buhay-pamilya, kung hindi man dahil hiwalay na ang mga tatay at nanay ng mga nagnanais sumali, ay mayoon naman silang ibang mga sigalot sa buong pamilya na nagbibigay dahilan upang mas matatamisin nila ang mabugbog kaysa makipagmabutihan sila sa kanilang mga kamag-anak.

Sa madaling salita, ang dapat pagsumikapang gawin nina Gatchalian at Zubiri ay ito: humanap ng paraan upang mapagtibay ang pamilya ng mga Pilipino ng sa gayon, ang mga magulang at ang kanilang mga anak ay magdadalang-kasiyahan sa kani-kanilang mga pamilya, sa halip na makipagmabutihan sa mga sanggano at mga hampas-lupang ang konsepto ng pagiging magkakapatid ay bugbugan muna.

-ooo-

KAY GATCHALIAN, ZUBIRI: DAPAT NILANG PAG-ARALAN ANG KAISIPAN NG MGA KABATAAN: Kung itutuun nina Gatchalian at Zubiri ang kanilang mga pansin (at maging ang kanilang kabuuang mga gawain sa Senado pati na ang kanilang taunang pondo) sa pag-aaral sa kasalukuyang katayuan ng mga kaisipan, sikolohiya, talino, moralidad at espirituwalidad ng mga kabataan sa ngayon, tiyak na ito na ang magiging pinakamatinding prroyekto ng pamahalaan sa isandaang taong pagkakatatag ng bansa.

Kung ito ang kanilang gagawin, malalaman nila ang kahinaan ng mga itinuturo sa mga kabataan sa ngayon, at maging sa mga dapat iniaalis sa kanilang mga kaisipan, sa mga binabasa nila araw-araw, at sa kanilang mga ginagawa bawat oras na sila ay gising at nabubuhay pa.

Maiintindihan drin ni Gatchalian at Zubiri na sa panahon ngayon, ang mga kabataang Pilipino ay di na tinuturuan ng good manners and right conduct, at maging ng takot at pag-ibig s Diyos. Makikita din nila na marami sa kanila ang inaabuso, at ginagamit sa mga layuning kriminal, maging ng sarili nilang mga magulang at mga kamag-anak, at kailangan silang mailigtas ng agaran mula sa unti-unting pagdausdos nila sa buhay bilang mga kriminal, kahit pa sa murang mga edad nila!

-ooo-

PANOORIN, “ANG TANGING DAAN” SA FACEBOOK: Ang “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www.facebook.com/angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon./PB

(Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.)