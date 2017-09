KAKAMPI MO ANG BATAS

Gulo ng US-North Korea, maaaring magbunga ng ‘araw ng apoy’

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Dahil diyan, mga kapatid, dahil kayo ay nabigyang-babala, lagi kayong mag-iingat upang hindi kayo mahikayat ng mga panlilinlang ng mga masasama, at matanggal sa inyo ang katiyakan ng kaligtasan naibigay na sa inyo…” (2 Pedro 3:17, Bibliya).

-ooo-

SA AWAY NI TRUMP AT KIM, DAPAT MANALANGIN NA ANG MUNDO: Naniniwala po ako na tunay na kailangan na ng buong mundo sa ngayon ang sama-samang panalangin, batay sa banta ni Kim Jong Un ng North Korea na kanyang pahihinain ang “nabubuwang na matandang ulyanin ng Estados Unidos sa pamamagitan ng apoy.”

Ang bantang ito ni Kim ay kanyang tugon sa naunang pahayag, sa harap ng mga lider ng mundo na nagkakatipon sa UN, na pinakawalan ni US President Donald Trump (na siyang pinatutungkulan ni Kim ng mga salitang “nabubuwang na matandang ulyanin ng US”) kontra sa North Korea. Sinabi ni Trump, sisirain ng US ng buong-buo ang bansa ni Kim, kung di nito ititigil ang kanyang nuclear bomb program.

Agad namang nagpahayag ang foreign minister ni Kim, si Ri Yong Ho, na magpapasabog ng isang bombang nuclear si Kim sa Pacific Ocean, sa mga susunod na araw. Sa ganang akin, nakakatakot itong mga bantang ito ni Kim at Ri, di lamang dahil kaya nilang magpasabog, kundi dahil may babala sa Bibliya ukol sa pagdating ng araw ng apoy na siyang tutupok sa buong daigdig.

-ooo-

GUSOT NG US AT NORTH KOREA, MAAARING MAGBUNGA NG “ARAW NG APOY”: Ano ba yang tinutukoy ng Bibliyang “araw ng apoy” na tatama sa daigdig? Tingnan po natin ang sinasabi ng dalawang bersikulo mula sa Luma at Bagong Tipan ng Bibliya ukol dito. Ang una ay mula sa Malakias 4:1, habang ang pangalawa ay mula sa 2 Pedro 3:10-12.

Ganito ang pahayag ng Malakias 4:1 “…`Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,’ sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat’…”

Sa 2 Pedro 3:10-12, pareho din halos ang nakasaad ukol sa “araw ng apoy”: “… Ngunit ang Araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala…”

-ooo-

TANGGAPIN SI JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS: Naniniwala po ako na ang nagaganap sa ngayon sa pagitan ng US at North Korea ay maaaring isa sa katuparan ng mga hula o prediksiyon sa Bibliya. Kumbinsido po ako na ang mga hulang ito ukol sa “araw ng apoy” ay makatotohanan at tiyak na magaganap, gaya ng nagaganap na nga ngayon ang iba pang mga hula sa Bibliya, gaya ng mga babala sa ulan, baha, at hangin.

Napakahalaga kung ganoon para sa mga mananampalataya na malaman ang kanilang papel kung dumating na ang “araw ng apoy”—o, sa totoo lang, alam ba ng mga mananampalatayang may papel silang gagampanan kung dumating na ang trahedyang ito? Gaya ng ginawa ng mga mananampalataya noong panahong ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, sila ay dapat maging tagapamagitan para sa mga matuwid.

Kailangang magsumikap ang mga mananampalatayang madala ang mas maraming tao sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan, at pagbabalik sa Kanya batay sa pagbabasa ng Kanyang Salita, ang Bibliya, at pagsunod sa mga utos doon. Sa mga Kristiyano, dapat ding gawin nila, bilang unang hakbang, ang tanggapin si Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas, at Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.

-ooo-

