KAKAMPI MO ANG BATAS

May proteksiyong dulot ang Pangalan ni Jesus!

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Juan 17:20, Bibliya).

-ooo-

PANALANGIN PARA SA LAHAT NG MANANAMPALATAYA: Salamat sa Diyos sa Ngalan N Jesus. Ang ating inspirasyon sa buhay sa araw na ito ay hango sa panalangin ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, bago Siya sumuong sa pahirap at kamatayan sa krus upang ibigay ang kapangyarihan at kaligtasan sa tao.

Sa kanyang panalanging ukol sa kanyang mga alagad noon, niliwanag ni Jesus na hindi lamang ang mga kasama Niyang alagad noon ang Kanyang ipinapanalangin. Ganito po ang kanyang sinabi: “Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag…”

Batay po dito, maliwanag po ang layunin ni Jesus na hindi lamang pala ang mga alagad at ang mga taong sumampalataya sa Kaniya noong naririto pa Siya sa daigdig ang binigyan Niya ng kaligtasan at ng gawain ng pagpapahayag at pagliligtas.

-ooo-

GAWAIN NG PAGPAPAHAYAG AT PAGLILIGTAS SA KASALUKUYANG PANAHON: Pati na pala ang mga tao sa iba’t ibang lugar, at sa iba’t ibang panahon, ay kasamang maliligtas at itatalaga sa gawain ng pagpapahayag at pagliligtas, sa kondisyong sila ay mananampalataya na si Jesus ang Diyos at Tagapagligtas, at Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo.

Batay sa panalanging ito ni Jesus, alam na Niya noon pa man na sa pagdaraan ng panahon, may mga manggagawang pinili Niya bago pa man lalangin ang sanlibutan, at tatayo para sa Kanya, gaganap ng Kanyang layunin sa huling kapanahunan, at magiging instrumento ng Kanyang kapangyarihan at kaligtasan.

Maliwanag, kung ganoon, ang katotohanan at batayan ng gawain ng mga Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo (AND KNK), sa pagpapahayag ng Salita at pagliligtas ng kaluluwa, bagamat wala silang pormal na aral sa seminaryo.

-ooo-

MAY PROTEKSIYONG DULOT ANG PANGALAN NI JESUS: Dahil ang mga Kadugo ay naunang tumanggap at sumampalataya kay Jesus, kasama sila sa binigyang-proteksiyon ni Jesus sa Juan 17 sa kapangyarihan ng Kanyang pangalan. Dahil sa kanilang pagiging AND KNK, ang mga Kadugo ay naging bahagi ng mga gawain ni Jesus upang ang ibang tao ay maakay at maligtas din sa pamamagitan ng pagtanggap at pananampalataya din sa Kanya.

Sa Salita ni Jesus, matapos tumanggap at sumampalataya ang mga Kadugo sa Kaniya bilang Diyos at Tagapagligtas, bumababa at gumagabay sa kanila ang Banal na Espiritu, at nagkakaroon sila ng kapangyarihan.

Ang kapangyarihang ito ang magtatalaga sa mga Kadugo upang maging mga saksi sila ni Jesus sa buong mundo, na magpapatunay na Siya ang Diyos at Tagapagligtas at Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat sa Diyos sa Ngalan ni Jesus!

-ooo-

