KAKAMPI MO ANG BATAS

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang inyong mga pinuno ay mga rebelde, kasapakat ng mga mandarambong; lahat sila ay nahuhumaling sa suhol at naghahabol ng regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang mga ulila, at wala silang pakialam sa mga hinaing ng mga balo…” (Isaias 1:23, Bibliya).

SINO ANG DAPAT SISIHIN SA MGA BATANG TULAK NG SHABU SA CAVITE? Sino ba ang dapat sisihin sa apat na batang menor de edad mula sa Salawag, Cavite, na naaresto ng pulisya noong Sabado, Setyembre 23, 2017, dahil sa sila ay nasa loob ng isang drug den sa lugar na iyon, at sinasabing mga tauhan sila ng may-ari ng drug den at ginagamit silang tagadala ng shabu at iba pang mga ilegal na droga sa mga adik sa Cavite?

Ang may-ari ba ng drug den na siyang nagpapakilos sa kanila upang magpakalat ng droga? O, ang kanilang mga magulang at mga kamag-anak na kung hindi man nagpabaya sa pag-aalaga sa kanila ay lantarang kumunsinti sa kanilang mga ilegal na gawain sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot?

O, ang batas na ginawa ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, ang Juvenile Justice Law, na nagsasabing walang pananagutang kriminal ang mga batang mababa ang edad sa labing-walong taong gulang kahit pa makagawa sila ng mga karumal-dumal na krimen gaya ng pagtutulak ng shabu at iba pang ipinagbabawal na gamot?

PILIPINAS, SUGATANG LAHI: Naririto po ang isang bahagi ng artikulong isinulat ni Social Work and Development Undersecretary Lorraine Marie T. Badoy na sa tingin ko ay dapat mabasa ng mga hanggang ngayon ay sumusuporta sa mga kumukontra sa Pangulong Duterte, lalo na sa hanay ng mga sumusuporta sa dating Pangulong Aquino. Isinalin ko po ang ilang bahagi nito sa Pilipino.

Basahin po natin: “”Tunay namang ang sambayanan sa ngayon ay isang sugatang lahi sapagkat mas inuunawa pa natin ang isang pangulong dahil sa kanyang terible at walang kapatawarang kawalan ng talino at kawalan ng pagkalinga ay nagbulid sa kamatayan sa 44 unipormadong pulis, at pagkatapos ay ni hindi man lamang niya minarapat na salubungin ang kanilang mga bangkay at ipagluksa ang kanilang kamatayan.

“Kakatwang mas inuunawa natin ang ganitong pangulo kaysa sa isang pangulo na nangahas iwanan ang kanyang Palasyo kung saan siya ay ligtas sa anumang kapahamakan, upang personal na tumungo sa larangan ng labanan kung saan maaari siyang tamaan ng mga nagsasalimbayang mga bala mula sa nagbabarilang puwersa.

“MAS INUUNAWA NATIN ANG PANGULONG NAGLARO LANG NG DOTA BUONG ARAW”: “At nakukuha pa nating batikusin ang pangulong ito hanggang sa impiyerno dahil lamang sa kanyang patakbong pagpasok sa isang mosque upang iwasan ang mga balang sa kanya ipinaputok ng mga kalaban, matapos niyang makaligtaang tanggalin ang kanyang mga sapatos.

“Hindi natin nakita ang kabayanihang ipinakita ng Pangulong ito—sa pagharap sa panganib sa kanyang sariling buhay upang makasama niya ang kanyang mga tauhang nakikipaglaban—kabayanihang hindi natin nasaksihan mula kahit kaninong pinuno sa mga nakalipas na panahon. Tunay ngang malaking kabalintunaan ang mga batikos nating ito laban sa Pangulo.

“Mas minamabuti nating unawain ang pangulong wala namang ginawa kundi ang maglaro ng DOTA buong araw kaysa sa Pangulong walang tigil sa pagkilos upang mapabuti lamang ang bansa at ang sambayanan. Mas pinahahalagahan natin ang mga mandarambong sa panguluhan kaysa sa Pangulong walang bahid dungis ng korapsiyon…”

