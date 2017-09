KAKAMPI MO ANG BATAS

Mga FB posts layong isangkot ang Pangulo sa P6.4 B shabu?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo: Isang tao ang binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian, at karangalan. Sa kasawiang-palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito; bagkus ay iba ang nakinabang…” (Mangangaral 6:1-2, Bibliya).

FACEBOOK: PERA-PERA DIN LANG? Ilang linggo ng tinatanggal ng Facebook ang aking mga kolum na inilalabas ng iba’t ibang Facebook groups sa halos 10 taong singkad na kasali ako sa nasabing social networking site, at ang kalatas na tinatanggap ko mula sa mga namamahala doon ay nagsasabing ang aking kolum ay “spam”.

Noong una ay kukikilos ako upang kuwestiyunin ang pasya ng Facebook na tanggalin ang aking mga kolum pero noong kalaunan, tumigil na ako, kasi nakita ko na kung bakit inaalis nila ang aking mga kolum sa mga Facebook groups na dati ng naglalabas ng mga sinusulat ko.

Ano ang nakita ko? Yung pasabi ng Facebook na pupuwede ko daw palakasin ang aking mga posts upang mas maraming tao daw ang maabot ng mga ito! Ang problema lang, naniningil ang Facebook ng pera upang mangyari ang kanyang pagpapalas ng aking mga posts. Naku, eh, maliwanag na pera-pera din lamang pala ang Facebook, at sa ganitong ikinikilos nito, malamang sa hindi ay maniningil na ito sa mga susunod na araw sa bawat post natin. Harang!!!

MGA FACEBOOK POSTS LAYONG ISANGKOT ANG PANGULO SA P6.4 B SHABU? May mga kumakalat na posts sa Facebook sa ngayon patungkol sa deklarasyon sa Kamara de Representantes ni Fidel Anoche Dee, ang umaming caretaker ng warehouse sa Valenzuela City kung saan nabawi ang shabu na pinalusot diumano ng Bureau of Customs at nagkakahalaga ng P6.4 bilyon.

Ang isa sa mga posts na ito ay mula pa mandin sa isang tanyag na abogado na taga-Mindanao, at maliwanag na ang mga ito ay humihikayat sa publiko na paniwalaan sinabini Dee na ang P6.4 milyong shabu ay inumpisahang ipasok sa warehouse sa Valenzuela City noong nadeklara ng nanalong pangulo ng bansa ang noon ay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong Junio 2016, at nagpatuloy noong Enero 2017, Marso 2017, at May 2017.

“Malaki ito. Pag-isipan ninyo ang mga petsa. Tingnan ninyo ang mga koneksiyon. Tunay ngang tayo ay isang bansang kontrolado ng droga, pero hulaan ninyo kung sino ang mai-uugnay, at hanggang saan ito tutungo,” ayon sa abogado. Sa ganang akin, dapat sagutin agad ito ng Malacanang, dahil ang lumilitaw na layunin ng mga “paglalaro” sa sinabi ni Dee ay ituro ang kasalukuyang administrasyon sa isyu ng P6.4 bilyong shabu.

ALEJANO: BAKIT TAHIMIK ANG PANGULO? At tila nga ganoon na ang nangyayari sa ngayon. Di nga ba, may pahayag sa media si Magdalo Rep. Gary Alejano na tumutuligsa sa sinasabi niyang pananahimik ni Duterte sa kontrobersiya ng pagkakapuslit ng nasabing shabu mula sa Customs sa nakaraang dalawang buwan. “Kaduda-duda ang katahimikang ito,” pahayag ni Alejano, na nauna ng nagsampa ng impeachment kontra sa Pangulo.

Ganito pa ang dagdag na pahayag ni Alejano, na akin ng isinalin sa wikang Filipino: “Kaduda-duda ang pananahimik ni Duterte sa isyung kinasasangkutan ng bulto-bultong ilegal na droga. Pinapatay ng Pangulo ang mga maliliit lamang na drug addict samantalang tone-toneladang droga gaya nito ay pinalulusot agad,” ayon pa sa kanya.

“Dapat gamitin ng Pangulo sa ngayon ang kanyang ipinagmamalaking magandang ugnayan sa mga Chino at hingin ang kanilang kooperasyon sa salot na ito,” sabi pa ni Alejano. Ipinagdiinan pa ng mambabatas na alam naman ng lahat ng mundo na ang China ang isa sa mga pinanggagalingan ng droga sa mundo sa ngayon.

