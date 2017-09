KAKAMPI MO ANG BATAS

Atty. Batas, kasama na sa Panay Balita!

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kaniya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang kanilang pagiging anak ay di dahil sa pita ng laman o kapasyahan ng tao o ng magulang, kundi naging anak sila dahil sa sila ay isinilang mula sa Diyos…” (Juan 1:12-13, Bibliya).

-ooo-

SALAMAT, PANAY BALITA! Salamat sa Diyos sa Ngalan ni Jesus sa pagkakataong ito na naibigay sa akin upang ako ay makapagsulat ng isang kolum para sa isang mahusay na pahayagan sa Kabisayaan kagaya ng pahayagang Panay Balita, umpisa ngayon.

Nais ko din pong pasalamatan ang mga may-ari ng Panay Balita sa pangunguna ni G. Daniel Fajardo II, ang mga namamahala at ang lupon ng mga patugot sa pangunguna ni Bb. Darlene Delgado, dahil sa kanilang magandang pagtanggap ng mga artikulong susulatin natin sa mga pahina ng diyaryong ito.

Ang layunin po ng lahat na ito ay simple lamang, bagamat ito ay may dalawang bahagi. Una, ang kolum na ito ay maglalayong magbigay ng isang kakaibang paraan ng pagtanaw ng mga nangyayari sa mundo at partikular sa ating bansa, at ito ay pagtanaw na mula sa pananaw ng Espirituwalidad o ng kabanalan o kabutihan, o kagandahang-asal.

-ooo-

LAYUNING MAKATULONG NG KOLUM NA ITO: Ang pangalawang layunin ng kolum na ito, gaya na rin ng iba pang mga kolum ko sa iba pang mga diyaryo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa Facebook at Internet groups, ay makapagbigay ng isang paraan kung saan ang ating mga kababayang may suliranin sa batas o sa kanilang mga karapatan ay makakasumpong ng libreng pagpapayo at, sa ilang mga kaso, ng libreng abogado.

Dahil diyan, ang kolum na ito ay maglalaman ng mga tanong na nanggagaling sa ating mga mambabasa, sa Ingles o sa Pilipino, at maging ng mga sagot na sa aking tingin ay siyang magbibigay kalutasan ng mga problemang legal.

Ang mga mambabasang nagnanais makakuha ng ganitong paglilingkod mula sa atin ay maaring magtext sa aking cellphone numbers, 0917 984 24 68, 0918 574 0193, o 0977 805, 9058, o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email, sa batasmauricio@yahoo.com at mmauriciojr111@gmail.com. Salamat sa Diyos, sa Ngalan ni Jesus.

-ooo-

CHR, NANLILINLANG, TAMA LANG ANG P1,000 ANNUAL BUDGET NITO: Mawalang galang na po pero ang tunay na isyu sa P1,000 na budget para sa Commission on Human Rights (CHR) sa 2018 na inaprubahan ng Kamara de Representantes ay walang kinalaman sa “kayabangan o abuso ng kapangyarihan.” Ang isyu ay ang lantarang panlilinlang ng CHR sa ilalim ng mga pinuno nito sa ngayon.

Ano po ang lantarang panlilinlang na ito ng CHR? Ito ay ang pagsasabing ang CHR ay di pupuwedeng mag-imbestiga ng mga paglabag sa karapatang pantao o sa mga karapatang sibil o sa pulitika, kung ang mga lumabag ay mga taong di taga gobyerno gaya ng pulis at mga sundalo, kundi mga sibilyan lamang. Malaking kasinungalingan po ito ng CHR, batay na din sa Saligang Batas ng 1987.

Sabi kasi ng Saligang Batas na naglalang mismo sa CHR, may tungkulin ito na mag-imbestiga ng lahat ng uri ng paglabag ng karapatang pantao, ke ang paglabag ay gawa ng mga tao ng gobyerno o ng mga tao sa pribadong sektor. Tama lang ang kung ganun ang taunang budget na P1,000 para sa CHR, dahil di naman ito tumutupad sa tungkulin, at naninira lamang ito ng kasalukuyang administrasyon.

-ooo-

