Kamot ni Prevendido positibo sa gunpowder – Binag

Syudad sang ILOILO – Kumpirmado sa resulta sang paraffin test sang Scene of the Crime Operatives (SOCO) nga may gun powder ang tuo nga kamot ni Richard Prevendido alyas “Buang.”

Sa press conference kahapon sang aga sa Campo Delgado, ginkumpirma ni Chief Supt. Cesar Hawthorne R. Binag, regional director sang Police Regional Office (PRO) 6, nga positibo sa gun powder nitrates ang tuo nga kamot ni Prevendido samtang negatibo naman sa gun powder ang magtimbang nga kamot sang iya bata nga si Jason.

“Eto yong result ng ating SOCO paraffin test. Nakalagay dito ang findings. Positive result for the test for the presence of powder nitrates. Uulitin ko, ‘yong right hand ni Richard Prevendido positive for the presence of gun nitrates. Yong both hands of Jason negative to the result of gun powder nitrates,” hambal ni Binag.

Bangod sini, daku ang posibilidad nga nakapalupok sang pusil si Prevendido sadtong ginsalakay sang mga pulis ang iya gina-istaran nga balay sa Barangay Balabago, Jaro sang Sept. 1 sang gab-i.

Gindepensahan man ni Binag ang iya mga pulis matapos nga napatay gid si Prevendido sa paghambal nga nakit-an sang iya mga tinawo nga handa nga magbatu ang suspek matapos nga nagpalupok sang pusil.

Sa posible naman salabton sang tag-iya sang balay nga gina-istaran ni Prevendido, ginhambal ni Binag nga padayun pa nila nga gina-imbestigaran kon may kapaltahan ang tag-iya ukon ang nag-transaksyon sa tag-iya nga persona.

Nag-gwa man sa resulta sa autopsy sa bangkay sang mag-amay nga Prevendido nga ginhimu ni Dr. Owen Libaquen sang PNP Crime Laboratory nga lunsay patal nga pilas ang naagom sang mag-amay gresulta sang ila kamatayon.

Sa bahin sang amay nga Prevendido, apat ka mga pilas ang naangkon sini nga duha sa ulo, isa sa dughan kag isa sa tiyan.

Samtang pilas naman sa dughan kag iban pa nga bahin sang lawas ang naangkon ni Jason./PB