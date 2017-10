Kampo ni Mabilog madangop sa CA

Syudad sang ILOILO – Magadangop sa Court of Appeals (CA) ang kampo ni Mayor Jed Patrick Mabilog agud kwestiyunon ang desisyon sang Office of the Ombudsman nga nagakakas sa puesto sa alkalde kag nagadumili sa iya nga makapangalagad sa ano man nga opisina sang gobyerno.

Sunu kay Atty. Joenar C. Pueblo, abogado ni Mabilog, indi nila mahangpan kon ngaa gin-dismiss ang mga kaso nga dishonesty sang alkalde apang bangod lamang sa bahin sang iya Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN) nga ginasiling sang imbestigador nga “defies financial logic” ang balor sang income sang alkalde.

“The next move is to file for petition for certiorari for graver abuse sa idalom sang rule no. 65,” kumpirmasyon ni Pueblo.

Ginpahayag pa ni Pueblo nga ang nagbutang sa alkalde sa perpetual disqualification wala sa kontexto nga unexplained wealth.

“Ang explanation lang gid sang desisyon amo nga ‘which defies logic’ pero kon hambalon nga nagbinutig sia, there is no one because ang decision mismo sang Ombudsman all criminal cases so far are dismissed,” ang dugang pa ni Pueblo.

Nagapati man sia nga may magaabot pa nga kaso ang alkalde bangod may 12 ka pending cases si Mabilog sa Ombudsman.

“…may dose pa. May mainabot-abot pa ni mag-amo ni nga sitwasyon,” siling sang abogado.

Nagapati si Pueblo nga ang desisyon sang Ombudsman kontra kay Mabilog produkto sang “political milieu” ukon may impluwensya sang politika.

Sa pihak sini, nagapati man sia nga may kahilwayan ang korte gani idangop nila ang kaso sang alkalde sa CA.

Samtang, nagahinyo man si Pueblo sa Department of Interior and Local Government (DILG) nga hatagan anay sang kahigayonan ang alkalde nga makakuha sang legal remedy antes iserbe ang mando. Nahibaluan nga ang DILG ang ginmandoan sang Ombudsman nga magserbe sang desisyon.

Pero nagpasalig si Pueblo nga kon indi mahatag sang korte ang ila hinyo, sia mismo ang magapanugyan sa iya kliyente nga manaog sang matawhay.

“Kon ako ha, I will advise my client to peacefully vacate and I think he will. Para ke! What for?” siling pa ni Pueblo./PB