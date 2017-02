Kampo sang militar ginsalakay sang rebelde

Syudad sang ILOILO – Ginkumpirmar sang 82nd Infantry Battalion (IB) – Bantay Laya sang Philippine Army (PA) sa Kabisay-an Nakatungdan (KN) nga ginsalakay sang ginapatihan mga katapo sang New People’s Army (NPA) ang ila duha ka kampo.

Sunu kay Lt. Col. Viner Morga, commanding officer sang 82nd IB, ginpa-ulanan sang bala sang mga rebelde ang ila mga kampo sa Brgy. Osorio, San Remegio, Antique kag sa Brgy. Buloc, Tubungan, Iloilo sang Miyerkoles.

Narekober naman nila sa San Remegio ang lima ka mga empty shells sang M16 Rifle kag lima man ka rounds sang M16 ang narekober sa Tubungan.

Siling pa ni Morga nga matapos ang pila ka segundos halin sang pagpalupok, nagbiya man sa lugar ang ginapahayag mga rebelde kag wala na nagbalos ukon nagpalupok ang tropa sang gobyerno para indi makabatyag sang kahangawa ang mga residente.

Maswerte man nga wala sang na-report nga nasamaran sa nagluntad nga insidente.

Dugang pa ni Morga nga ang pag-atake sang NPA resulta sang pagtapos sang unilateral ceasefire kon sa diin indi lamang sa KN nagluntad ang asud-asod nga pag-atake kundi sa bug-os nga pungsod.

Bangod sini, naka-alerto ang bug-os nga puersa sang mga soldado para indi na masulit ang natabo.

Sa pihak nga bahin, ginsiling ni Morga nga maka-apekto sa mga hilikuton sang PA ang pag-terminate sang unilateral ceasefire sang Communist Party of the Philippines – New People’s Army (CPP/NPA).

Sunu sa iya nga nakasentro lamang kontani ang tropa sang gobyerno sa pagsabat sang mga reklamo kag problema sang mga pumoluyo nga yara sa kabukiran partikular ang serbisyo sang gobyerno.

Sang ginapatuman ang unilateral ceasefire, nakita sang mga pumoluyo sang primier kag segundo distrito sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Antique nga aktibo ang 82nd IB kaupod ang mga ahensya sang gobyerno sa pagdala sang mga serbisyo sa kabukiran.

Pero karon nga gin-terminate na sang CPP/NPA ang unilateral ceasefire, nagakahulogan nga mabalik na ang armadong kusong sang pungsod sa ila estado nga “extra alert” para masabat ang plano kag pamahog sang mga rebelde nga grupo.

Apisar sini, sunu kay Morga, nakasentro gihapon sila sa ila misyon nga dal-on ang kalinong kag katawhay sa komunidad.

Mapadayun man ang ila community protection patrol para ma-amligan ang komunidad sa kabukiran kontra sa mga elemento nga luyag magsabwag sang kalainan.

Matandaan nga nagsugod ang unilateral ceasefire sa tunga sang gobyerno kag CPP/NPA sang Agusto 28, 2016 kasunod sang pagpungko sa puesto ni Presidente Rodrigo Duterte.

Gintumod naman ni NPA spokesperson Jorge “Ka Oris” Madlos ang duha ka rason sa pagtapos sang ceasefire. Una amo ang kapaslawan sang administrasyon sa paghilway sa 200 ka mga political prisoners kag ang gina-alegar pagsakop sang mga soldado sa lugar sang NPA./PB