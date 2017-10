Kasohan kon indi magbaton’ Ospital nga indi magbaton pasyente sa emergency cases, puede kasohan

Syudad sang ILOILO – Ginapa-review na ni acting City Mayor Jose Espinosa III ang kasugoan angut sa probisyon nga indi makabalibad ang mga ospital sa mga emergency cases.

Sabat ini ni Espinosa sa reklamo sang Iloilo City Emergency Responders (ICER) sa pagpamalibad sang mga ospital nga magbaton sang pasyente kon wala sang kaupod nga himata.

“Gina-review na naton ang inang probisyon sa hospital law nga indi sila maka-refuse sang pasyente especially kon emergency cases,” pahayag ni Espinosa.

Ginkumpirmar man niya nga nagareklamo man sa iya ang mga emergency responders. Kag ginatugyan na niya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagtuon sang sitwasyon.

“Tan-awon ta kon ano ang mahimu naton. Kon bala madala sa committee ni (Councilor) Candice Tupas. Magahimu man kita sang task force to look into that,” dugang pa niya.

Nagpaandam man si Espinosa nga mahimu makasohan ang mga ospital nga indi magtatap sang mga pasyente nga ara sa emergency situation.

“Ang mensahe lang naton sa mga hospitals, there are laws that govern the operations of hospital. There are laws that govern how they should administer first aid and first response to emergency cases, please follow it because there might be legal repercussions nga matabu sa inyo kon wala kamo nagbaton sang pasyente ukon gin-refuse niyo ang pasyente,” ang panawagan ni Espinosa.

Matandaan nga sang nagligad nga semana may isa ka drayber sang motorsiklo nga wala ginbaton sang mga ospital diri bangod wala ini sang upod nga pamilya sang gindala sang ICER agud padapatan sang pagbulong.

Sa idalom sang Republic Act No. 8344 nga ginpasar sadtong Agusto 25, 1997, indi puede mabalibaran ang pasyente nga ara sa emergency situation kag indi man maka-demand sang deposit ang ospital. Ang sin-o man nga opisyal, medical practitioner ukon empleyado sang ospital nga maglapas sini nga kasugoan kag mapamatbatan sa final judgment, may multa kag mahimu man mapriso. Ang ospital ukon medical facility mahimu man nga mapasiradohan./PB