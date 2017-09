Katapo sang Coast Guard nanaya pusil sa San Carlos

Syudad sang BACOLOD – Gin-aresto ang katapo sang Philippine Coast Guard bangod sang ginapahayag pagpanaya sini sang pusil sa Kalye Locsin sakop sang Brgy. 4, Syudad sang San Carlos, Negros Occidental.

Sunu sa report nga gintayaan ni Mark Reyes, 33, may asawa kag tumandok sang Syudad sang Iloilo, si Marlo Pasilan, 26 anyos, soltero kag taga-Hacienda San Antonio, Brgy. Guadalupe, alas-tres sang kaagahon sang Sabado.

Base naman sa pahayag ni Superintendent Arturo Fullero, hepe sang Sa Carlos City PNP, nakuha sa paghinakop sang suspek ang wala lisensya nga kalibre .45 nga pusil nga may serial number 575286 kag may isa ka magazine nga may sulod anum ka mga bala.

Priso na karon ang suspek sa San Carlos City PNP kag magapangatubang sang kaso nga paglubag sang RA 10591./PB