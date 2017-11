Kolektor ginlasak sang trak

Syudad sang ILOILO – Ginbawian sang kabuhi ang kolektor sang lending company matapos nga ginlasak sang trak sa Barangay Lapaz, Hamtic, Antique sadtong Martes.

Patal nga pilas sa lawas ang ginkamatay ni Jeffrey Anticamara, 27, residente sang Purok Maligaya, Makilala, North Cotabato pero temporaryo nga naga-istar sa Antique.

Sa imbestigasyon sang Hamtic PNP, mapadulong na sa banwa sang Hamtic ang biktima sakay sa motorsiklo kon sa diin nag-overtake sia sa ginasundan nga trak nga ginamaneho ni Rio Febre, 33, kag residente sang Brgy. Janguslob, Dumarao, Capiz.

Pero na-alang-alang si Anticamara rason nga nagbalik sa daan nga linya kag diri na sia nga nasalakay sang trak.

Depensa naman sang drayber nga si Febre nga wala niya nakit-an ang pag-overtake sang biktima rason nga nabunggoan gid niya ini.

Priso na subong si Febre sa karsel sang Hamtic PNP kag magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property./PB