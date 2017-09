Lalaki nakuhaan 9 plastic sachets sang shabu

Syudad sang ILOILO – Patay ang isa sa duha ka high-value targets sa pagduso sang ilegal nga droga kag subjects sa warrant of arrest para sa kaso nga two counts of murder sa operasyon sang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 6 sa Barangay Ticud, La Paz alas-3:34 sang hapon kahapon. Gindeklarar nga dead-on-arrival sa West Visayas Medical Center si Aslani Ansari alyas Boy nga nakaagom sang pilas sa lawas. Na-aresto naman ang upod sini nga si Alex Mapandi alyas Angari/Agie, 31. Sandig sa report halin kay Senior Supt. Marlon Tayaba, hepe sang CIDG-6, upod ang mga katapo sang Special Weapons And Tactics kag Iloilo City Police Office, plano nila nga i-serbe ang warrant of arrest para sa kaso nga two counts of murder kontra sa duha sang nagluntad ang insidente. Ginapasuni nga nagbatu si Ansari paagi sa pagtiro sa isa sa mga katapo sang CIDG-6 rason nga na-puersa ang mga otoridad nga magbalos kabangdanan sang iya kamatayon. Narekober naman sa paghinakop sang duha ang duha ka mga pusil kag pila ka plastic sachets sang ginapatihan shabu. Sa interbyu naman sang mga katapo sang media kay Senior Insp. Rey Sumagaysay, hepe sang La Paz PNP, sanday Ansari kag Mapandi ang ginatudlo mga suspek sa pagpatay paagi sa pagsunog sa isa ka Muslim nga nasapwan nga naputos sa plastic sa circumferential road sa Brgy. Balabago, Jaro sang tinalikdan nga bulan./H