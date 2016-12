Lalaki natirohan sa rambol

Syudad sang ILOILO – Confine pa subong sa West Visayas State University Medical Center ang 32-anyos nga lalaki matapos nga naluthangan sa abaga kag likod sa rambol sa plaza sang La Paz malapit sa simbahan Katoliko pasado alas-10 sang Sabado sang gab-i.

Sa panaysayon sang himata sang biktima, ginsugat lamang ni Albert Pahitamos sang Brgy. Ticud, La Paz ang iya manghod sang may nagluntad nga kinagamo matapos gin-alegar nakakita sia sang kontra.

Gilayon nga nagresponder ang apat ka mga tanod apang indi nila masarangan ang kinagamo. May inagaway sang armas kon sa diin nakastigohan ang isa ka tanod nga naga-apelyido sang Lopez. Didto na dayon kag may naglanog nga lupok kag nakita na lang nga pilason ang biktima.

Ginpahayag naman sang utod sang biktima nga may armas ang isa ka tanod kag gintuyo ini agawon sang nagarambol gani naluthangan ang iya magulang.

Panindugan naman sang mga tanod nga wala sila nakapalupok kag ang ila pa upod ang nakastigohan sang grupo sang mga pamatan-on./PB