Lalaki nga nagapangihi gintiro

Syudad sang ILOILO – Dimalas nga ginbawian sang kabuhi ang isa ka lalaki matapos nga gintiro sang wala nakilal-an nga suspetsado sa Barangay Panuran, Lambunao, Iloilo ala-una sang kaagahon kahapon.

Ginlawag nga dead-on-arrival sa Lambunao District Hospital bangod sang pilas sa wala nga dughan ang biktima nga si Ronald Evangelista, residente sang nasambit nga barangay.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Insp. Dennis Pamonag, hepe sang Lambunao Municipal Police Station (MPS), halin ang biktima sa ila balay kag mapadulong sa baylehan sa ila man barangay sang gintiro sang wala nakilal-an nga tawo gamit ang ginapatihan 12 gauge shot gun.

“Halin na sia sa balay ya, nakainom sa balay nila. Probably along the way pakadto sa baylehan kay bespiras sa Brgy. Panuran, basi may nasumalang sia nga tawo kag amo na nga gintiro,” eksplikar ni Pamonag.

Nadiskubrehan pa nga nagapangihi gid ang biktima sa higad sang dalan sang nagluntad ang krimen.

“Wala man sia sang previous criminal record diri. Sa drugs negative man sia. Ang kwan namon diri kay hubog sia, posible siguro nga basi kon may gin-harass sia sa pagpangihi ya, amo to nga gintiro sia sa wala nga dughan,” saysay ni Pamonag.

Matapos ang krimen, gilayon man nga nagbiya sa lugar ang suspetsado bitbit ang armas nga gingamit sini.

Samtang ginasulat ini nga balita, padayun pa ang imbestigasyon sang Lambunao MPS sa natabo para makilala kag madakpan ang suspetsado./PB