LANDSLIDE SA IGBARAS

Syudad sang ILOILO – Bangod sang pag-ulan dala sang malain nga panahon, nagluntad ang landslide nga nagresulta man sang pagli-litik kag pagkarumpag sang sementado nga karsada nga kabahin sang national road sa Barangay Buga, Igbaras, Iloilo kahapon sang hapon.

Ginkumpirmar ni Engr. Wilfredo Delgado sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Igbaras nga narumpag ang dalan sa nasambit nga barangay dala sang pag-ulan-ulan.

Bangod man sini, indi na makaagi bisan ang mga motorsiklo pasulod sa amo nga barangay kag kaiping nga mga kabarangayan.

Sunu pa kay Delgado nga nahamtang sa mataas nga porsyon ang Brgy. Buga rason nga madasig nga natiphag ang duta.

Nahibaluan nga indi man ini ang labing una nga landslide nga natabo sa Brgy. Buga bangod sadtong Abril natiphag man ang karsada diri.

Kag bangod nga sakop sang national road, ginatugyan sang lokal nga pangulohan sang Igbaras ang pagkay-o sini sa Department of Public Works and Highways. (May dugang nga impormasyon halin sa Facebook page sang Aksyon Radyo Iloilo)/PB

