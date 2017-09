LATIGO GANG NAGBALIK Pamatan-on nga nagalakat dis-oras sang gab-i sa Mandurriao, ginpanglatigo

Panay News Philippines © 2014-2016 All rights reserved

Nahibaluan nga sakit na naman sang ulo sang kapulisan sa syudad ang pasaway nga mga grupo sang pamatan-on kag nagapati ang ICPO nga makabulig tapna sang gang wars ang istrikto nga pag-implementar sang curfew for minors./ PB

Madumdoman nga sadtong tinalikdan nga bulan sang Agusto una nga ginreport ang grupo nga nagapanglatigo sa mga grupo sang pamatan-on nga nagabayolar sa ordinansa sang syudad nga curfew for minors. Pero siling sadto sang Iloilo City Police Office (ICPO) nga indi pa maathag ang nakuha nila nga impormasyon angut sa grupo partikular sa pag-gamit nila sang latigo agud disiplinahon ang pasaway nga mga pamatan-on.