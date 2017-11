Maasin, nakabaton water system gikan sa OPPAP

Syudad sang ILOILO – Nakabaton sang water system ang banwa sang Maasin sang probinsya sang Iloilo gikan sa Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPPAP) matapos nga nangin recipient sang Payapa at Masaganang Pamayanan ukon Pamana program.

Ginpangunahan ni Gob. Arthur Defensor Sr. ang pagbaton sang proyekto nga balor P22 milyon gikan sa OPPAP nga ginpaagi sa Department of Interior and Local Government.

Ipahamtang ang water system sa Barangay Subog, Maasin kon sa diin indi lang mga pumuluyo sang amo nga lugar ang makabenepisyo sang programa kundi ang mga barangay nga kaiping sini kaangay sang Brgy. Nasuli.

“Water system halin ina sa OPPAP, P22 milyon. Sila ang naga-decide kon diin ihatag. Diri sa Iloilo sa Brgy. Subog, Maasin pero indi lang Subog ang makapulos. Ang Brgy. Nasuli ang makabenepisyo man sina,” siling ni Defensor.

Gin-athag man sang gobernador nga ang ginabasehan sang OPPAP para mangin benepisyaryo sang proyekto ang isa ka banwa amo ang insurhensya.

Nahibaluan nga naga-isahanon lang ang Maasin nga benepisyaryo sang PAMANA program sang OPPAP sa bug-os nga probinsya sang Iloilo./PB