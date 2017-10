MABILOG GIN-DISMISS SANG OMBUDSMAN

Syudad sang ILOILO – Ginmando sang Office of the Ombudsman ang pag-dismiss kay Mayor Jed Patrick Mabilog sang sining syudad bangod nga napamatud-an ini nga guilty sa “serious dishonesty and acquisition of unexplained wealth.”

Ang desisyon sang Ombudsman ang pirmado ni Rachel Cariaga-Favila, graft investigation and prosecution officer III sang Office of the Ombudsman, sadtong Oktubre 6 kag aprubado ni Melchor Arthur Carandang, Overall Deputy Ombudsman.

“WHEREFORE, Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog is found guilty of serious dishonesty relative to his unlawful acquisition of wealth. Accordingly, he is meted the penalty of dismissal from the service with cancellation of civil service eligibility, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holidng public office and bar and from taking civil service examinations,” sunu sa desisyon sang Ombudsman.

Nag-ugat ang kaso ni Mabilog sang ginpasakaan sia sang dishonesty kag grave misconduct nga kaso ni Provincial Administrator Manuel Mejorada kasunod sang pagdeklarar sang alkalde sang iya Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) ilabi na ang pagbakal sang residential lot nga balor P6,000,000; investment nga balor P2,605,192.55; kag cash equivalent nga P6,026,478.

Gintumod ni Mejorada ang gin-report nga SALN ni Mabilog sadtong 2013 nga may kabug-osan nga P68,341,622. 40 nga net worth pero sang 2012 nag-gwa nga yara lang sa P59,358,529.89 ukon nagsaka sang P8,938,082,52.

Para sa tagreklamo, wala yadto nagsantu sa gindeklarar nga lehitimo nga income ni Mabilog bilang isa ka opisyal sang gobyerno kag negosyante.

Bangod sini, ginmandoan si Mabilog nga magsumiter sang counter affidavit sa Ombudsman sadtong Nobyimbre 28, 2014 para sabton ang reklamo.

Sa counter affidavit ni Mabilog, ginhambal niya nga may malisya ang reklamo bangod antes pa sia nagsulod sa politika, makabig na nga manggaranon ang iya pamilya bangod sang mga negosyo.

Nagdugang man sa pagsaka sang ila manggad amo ang masobra 20 ka tuig nga pagtrabaho sang iya asawa nga si Marivic sa Canada bilang controller kon sa diin nagabaton ini sang daku nga sweldo nga bastante na para makasagod sang ila bug-os nga pamilya.

Sa pihak sang eksplinasyon sang alkalde, nakulangan gihapon ang Ombudsman kon paano nakuha ang iya mga propiedad kon sa diin ang bili sini ang indi magsantu sa ginabaton niya nga sweldo kag iban pa nga income rason nga may “prima facie evidence of unexplained wealth.”

Ang kapaslawan man sang alkalde sa pag-eksplikar sa source of income ang nakita-an nga may presensya sang “malicious intent to conceal the truth.”

Bangod sini, si Mabilog ang napamatud-an nga guilty sa “serious dishonesty” nga may penalidad nga pag-dismiss sa serbisyo sandig man sa Rule 10 Section 46 sang Revised Rules sang Administrative Cases in the Civil Service.

Samtang ginbasura naman sang Ombudsman ang reklamo ni Mejorada angut sa pag-appoint sang alkalde kay Allan Sy bilang executive assistant for dengue bangod sang kakulang sang ebidensya.

Angut sini, indi ma-eksplikar ang nabatyagan ni Mejorada matapos nga ginpaboran sang Ombudsman ang iya reklamo kontra kay Mabilog.

Siling niya nga nalipay sia nga nagpangibabaw ang kamatuoran kag napamatud-an niya nga wala sia nagabinutig matapos nga ginakadlawan lang sia sadto sang mga tawo.

Pero gin-aku ni Mejorada nga nasuboan man sia sa nadangtan ni Mabilog ilabi pa nga madamo man ini sang maayo nga hinimuan sa syudad.

Sa pihak nga bahin, ang kampo ni Mabilog maga-seek sila sang legal remedy kontra sa findings sang Ombudsman, sunu sa tagpamaba ni Mabilog nga si Atty. Mark Piad./PB