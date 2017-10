Mabilog, ginpalawig 30 dias ang sick leave

Syudad sang ILOILO – Ginpalawig pa gid sang isa ka bulan ni Mayor Jed Patrick Mabilog ang iya nga sick leave bangod nagakahangawa gihapon sia para sa seguridad sang iya pamilya.

Ginkumpirmar ni Atty. Mark Piad, tagpamaba ni Mabilog, nga nagsumiter sang dugang nga isa ka bulan nga leave of absence ang alkalde sadtong Biyernes sa opisina sang Human Resource sang Iloilo City Hall.

“We inform you that as per latest development, Mayor Mabilog is extending his sick leave. Mayor Mabilog is not yet fit to go back to work. This is brought about by his medical condition,” hambal ni Piad.

Eksplikar pa sini nga nagabalik-balik ang masakit nga Type 2 diabetes sang alkalde bangod sang padayun man nga pagdalahig sa iya bilang drug protector ni Presidente Rodrigo Duterte.

Sa tion nga mag-ayo na ang alkalde sa iya kondisyon kag masiguro sini nga hilway sa katalagman ang kabuhi sang iya pamilya, ginpasiguro sini ang mga pumoluyo sa syudad nga mabalik sia para magpadayun sang iya trabaho.

Nagakahulogan nga tubtob Oktubre 31 indi pa makabalik sa City Hall ang alkalde luwas lamang kon mag-ayo ini sang temprano sa ginabatyag nga masakit.

Matandaan nga una nga nagsumiter sang sick leave ang alkalde sadtong Septyimbre 11 kag nagtapos na kontani sadtong Sepyimbre 30 pero wala ini makabalik sang Oktubre 1 tubtob ginkumpirmar ni Piad ang balita nga nagsumiter sang isa pa gid ka bulan nga sick leave ang alkalde.

Pero gin-aku ni Piad nga mas ginakahangaw-an sang alkalde ang seguridad sang iya pamilya rason sang pagpalawig sini sang pag-leave.

Bangod man sini, plano sang kampo sang alkalde nga istoryahon ang Philippine National Police (PNP) angut sa seguridad sang alkalde.

Sunu kay Piad nga nakig-angut na sadto si Chief Supt. Cesar Binag sang Police Regional Office 6 kay PNP chief Director General Ronald Dela Rosa para makigsapol ang alkalde diri pero masako ang naulihi rason nga wala madayun tubtob nga nagpadulong man ang alkalde sa Japan./PB