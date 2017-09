Mabilog nag-file sick leave tubtob Sept. 30

Syudad sang ILOILO – Malawig pa nga mga inadlaw ang hulaton antes makita liwat sang mga Ilonggo si Mayor Jed Patrick Mabilog matapos nga nag-file ini sang sick leave umpisa sadtong Septyimbre 11 tubtob Septyimbre 30.

Ginkumpirma ni Atty. Mark Piad, tagpamaba sang alkalde, sa mga katapo sang media kahapon nga nagsumiter si Mabilog sang sick leave sadtong Lunes paagi sa opisina sang ila Human Resource Department.

“As of today we confirm that upon conversation with Mayor Mabilog that he filed a sick leave. He filed sick leave ’til end of the month, September 30,” hambal ni Piad.

Ang rason sang alkalde sa pag-file sang leave amo ang ginasuprer nga balatian nga diabetes mellitus type 2.

Ginhambal man ni Piad nga plano sang alkalde nga magpakonsulta sang iya balatian sa gwa sang pungsod pero wala ginhinambit kon sa diin gid.

“Because as we know our mayor is suffering from diabetes and because of stress that mayor had gone through, he will be needing additional time to be able to recover,” dugang ni Piad.

Bangod sini, padayun nga magapungko bilang acting mayor sang syusad si Vice Mayor Joe Espinosa III.

“For the meantime I assume acting mayor Joe Espinosa III will still be acting mayor until such time Mayor Mabilog is ready to return,” dugang ni Piad.

Ginpasalig pa niya nga mabalik sa syudad ang alkalde kon makarekober na sa ginabatyag nga masakit pagkatapos sang bulan sang Septyimbre.

Ginklaro man ni Piad nga humalin sang nagbiyahe ang alkalde padulong sa Japan kag Malaysia para magtambong sang mga events, wala na ini makapauli sa syudad.

Pero indi naman makumpirma ni Piad kon may pamahog sa kabuhi sang alkalde rason sang pag-file sini sang sick leave apang gin-aku niya nga may nabaton sila nga impormasyon halin sa pila ka mga indibidwal nga may pamahog sa kabuhi ang alkalde apang indi man nila makumpirma kon matuod./PB