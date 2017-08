Mabilog nangayo pasaylo sa publiko; gusto makigkita kay Duterte

Syudad sang ILOILO – Sa flag raising ceremony sang Iloilo City Hall kahapon sang aga, emosyonal nga nagpangayo sang pasaylo sa mga katapo sang media kag sa mga Ilonggo si Mayor Jed Patrick Mabilog kon kulang pa ang iya paghimakas para matapna ang ilegal nga droga.

“Wala kita nagkulang according to my ability and my knowledge. If it is not enough, I publicly would like to say I am sorry, I apologize to the media, to the people of Iloilo City if it is not enough,” hambal ni Mabilog.

Pero ginpanindugan sang alkalde nga ginhimu niya ang tanan para mabuligan ang mga otoridad sa pagtapna sang ilegal nga droga sa syudad kag bug-os man ang iya suporta sa mga programa sang Police Regional Office (PRO) 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 6.

Sigurado man si Mabilog nga nakahibalo ang Diyos nga wala sia sang ginaprotehiran nga durogista.

“I did exert everything but one thing I am quite sure of, with God as my witness, that I have never protected anyone, especially in illegal drugs. Never. I will never do that,” dugang ni Mabilog.

Nagapati man sia nga pagtilaw lang sang Diyos ang nagakatabo sa iya administrasyon ilabi pa ang sulit-sulit nga pagdalahig ni Presidente Rodrigo Duterte sang iya pangalan bilang protektor sang ilegal nga droga sa syudad.

Liwat man nga ginpanawagan sang alkalde sa mga Ilonggo nga magbulig para matinluan ang imahen sang syudad.

Matandaan nga sang nagligad nga semana ginhambal sang presidente nga wala na gawa sang ilegal nga droga sa syudad pero sang Lunes kadungan sang selebrasyon sang National Heroes Day, liwat sini nga ginmitlang si Mabilog nga nadala sa iya updated drug list.

Ini man ang nagtulod sa presidente nga i-designar si Chief Insp. Jovie Espenido sa syudad para matapna ang problema sa ilegal nga droga diri.

“Sang nagligad nga semana, two weeks ago, nagsiling si presidente medyo wala na, I don’t know what happened. So again, i-sustain naton ini, kita nga mga Ilonggo, himuon naton tanan tanan,” dugang sang alkalde.

Gin-aku naman ni Mabilog nga nagsulod sa iya paminsaron nga mag-resign na lang para magtawhay ang syudad pero sunu sa iya may obligasyon sia sa mga Ilonggo nga magserbisyo tubtob 2019.

“Mahapos lang tani para sa akon, puede na lang ko tani maka-resign kay para magtawhay na lang ang aton nga syudad. I don’t know kung ano matabo. But I have the mandate of the Ilonggos of Iloilo City to serve as mayor until 2019, and I will stay because first and foremost,” dugang pa sang alkalde.

Ginklaro man sini nga wala sia sang gintawgan nga pulis para hinyuon nga indi pagtandugon ang isa ka kriminal ukon drug personality baliskad sa ginhambal sang presidente.

“I have never protected anyone against illegal drugs, even any form of criminality, wala ko may natawgan maskin sin-o nga indi sia pagtandugon or indi sia pagdakpon or kon madakpan sia, pagwaon, wala gid. Never!” klaro ni Mabilog.

Sa pihak nga bahin, naghinyo kahapon si Mabilog nga makigkita kay Duterte.

Ginsiling niya sa interbyu sang “Failon Ngayon” sang DZMM nga nagtuyo sia pero napaslawan nga personal nga mapresentar ang iya track record sa presidente humalin pa sang una sia nga ginhingadlan sini nga isa sa gina-alegar “narco-politicians.”

“Through sa program niyo po, baka mabigyan ako ng opportunity na makaharap si Presidente. I’ve been doing everything po,” sunu sa alkalde sa “Failon Ngayon.”

Dugang pa sini nga, “Kaya lang po, simple mayor lang po ako ng Iloilo City and I don’t know anyone in the national level, much more sa Malacañang to meet the President so that we could talk and mapakita ko man lang sa kanya iyung mga nagawa ko.” (May dugang nga balita halin sa news.abs-cbn.com)/PB