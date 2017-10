MABILOG WALA GIN-DISMISS

Syudad sang ILOILO – Ginpanginwala sang kampo ni Mayor Jed Patrick Mabilog nga may dismissal order ang alkalde nga ginpapanaog sang Office of the Ombudsman.

Sunu kay Atty. Mark Piad, tagpamaba ni Mabilog, tubtob ginasulat ining balita wala sila sang nabaton nga kopya sang desisyon halin sa Ombudsman nga nagapahalin sa alkalde sa puesto.

Pero gin-aku ni Piad nga nakabaton sia sang raw information paagi sa text message nga gina-alegar nagpapanaog sang desisyon ang Ombudsman nga naga-dismiss kay Mabilog sa puesto matapos nga ginpasakaan sang kaso ni anay Provincial Administrator Manuel Mejorada angut sa gina-alegar sini pagbinutig sang alkalde sa pagdeklarar sang iya Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN).

Ginklaro man ni Atty. Pio Dargantes sang Office of the Ombudsman-Iloilo nga wala sila sang nabaton nga kopya angut sa ginapasuni ginpapanaog nga desisyon sang ila central office kontra sa alkalde. Sunu sa iya nga sa oras nga makabaton gid man sila, gilayon man nila nga ipahibalo sa publiko.

Subongman ang reaksyon sang Department of Interior and Local Government (DILG) 6. Siling ni Director Anthony Nuyda, wala man sila nakabaton sang amo ng desisyon.

Matandaan nga wala pa gihapon makabalik gikan sa duha ka bulan nga sick leave si Mabilog bangod nga nagapaayo pa inisang masakit nga diabetes sa gwa sang pungsod kaupod ang iya bug-os nga pamilya./PB