MAG-AMAY NGA BALUME TIKLO SA NEGROS

Syudad sang ILOILO – Matapos ang malawig nga panahon nga pagpanago gikan sa mga otoridad, natikma gid man ang lider sang Balume drug group lakip na ang aswa kag bata sini kag hinablos sa Barangay Poblacion, Hinoba-an, Negros Occidental pasado alas-cinco sang hapon kahapon.

Ginkilala ang lider sang grupo nga si Arturo S. Balume Sr. alyas Master Pedic, residente sang Barangay Bato, Sara, Iloilo kag ginakabig nga high-value target 3 sa probinsya sang Iloilo. May kaso man sia nga two counts of murder sandig sa warrant of arrest nga gin-isyu ni Hon. Rogelio Amador sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 66.

Upod niya nga na-aresto ang bata niya nga si Arturo Balume Jr. alyas Turing, iya asawa nga si Pamela kag hinablos naman sini nga si Rodney Cainglet.

Ang mag-amay nga Balume ang ginatudlo nga suspek sa pagpatay sa duha ka supporters ni Melina Requinto sang Estancia, Iloilo nga nagpapili sa pagka-alkalde sadtong Mayo 8, 2016 nga eleksyon. Ang duha ka supporters nga nagkalamatay sa Barangay Pania-an, Balasan amo sanday Ronaldo Estandarte kag Roberto Magarso.

Sunu kay Senior Supt. Marlon Tayaba, director sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO), na-monitor nila nga nagatabuk-tabok sa Negros Occidental kag Iloilo ang mag-amay nga Balume rason nga ila ginbantayan tubtob nga nakabaton sila sang impormasyon nga yara ang mga ini sa banwa sang Hinoba-an.

“Matagal na sila dito sa Negros, they have been moving north to south, medyo nahirapan tayong mga operatiba. Actually matagal natin to na-track after na binigyan kita ng mandatu to arrest ng HVT, tinutukan natin sila,” hambal ni Tayaba.

Kag upod ang mga katapo sang Regional Intelligence Division kag Negros Police Provincial Office, nagbantay sila nga makalabay sa dalan ang salakyan sang mag-amay nga Balume kag ginpadulog. Sang ginbuksan ang salakyan, nakumpirmar nga didto ang mag-amay rason nga ginserbehan sila dayon sang warrant of arrest para sa kaso nga murder.

Dugang pa, sang ginsekyar sang mga otoridad ang salakyan natukiban nga upod nila sanday Pamela kag Cainglet.

Sandig naman sa inisyal nga imbentaryo ni Tayaba, nakuha sa salakyan ang indi magnubo 11 ka mga plastic sachets sang ginasuspetsahan shabu, isa ka caliber .38 kag caliber .45 nga pusil.

Nadiskubrehan man niya nga madamo sang ginagamit nga salakyan ang mag-amay rason nga mabudlay sila nga masundan.

“Yes, they have a lot of resources and vehicles,” sabat ni Tayaba sa interbyu sang Aksyon Radyo Iloilo.

Pasakaan man sang dugang nga mga kaso sang mga otoridad ang magpamilya nga paglapas sa RA 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Pagadal-on naman ang mga suspek sa Police Regional Office 6 subong kag ipresentar sa mga katapo sang media.

Sa pihak nga bahin, subong nga nadakpan na ang mag-amay nga Balume, naga-isahanon na lang si Ernesto Bolivar alyas Erning sang Brgy. Guinacas, Pototan, Iloilo nga drug group leader nga pagalagson sang PRO-6./PB