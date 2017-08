Mag-amay nga Defensor masaylo sa PDP-Laban

Syudad sang ILOILO – Dayon na ang pagsaylo sang mag-amay nga Defensor sa Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Nakalisensya na nga mabiya sa partido Liberal kag nakasugilanon si Gob. Arthur Defensor Sr. kanday Senate Presidente Koko Pimentel kag Mar Roxas sang nagpa-Manila sia sang nagligad nga adlaw.

“Nakigkita ako kay Sec. Mar to say my goodbye to Liberal Party kag nalipay lang ako nga gin-athag gid sa akon ni Sec. Mar nga na-intindihan ya ang rason. He assured me, it will not in any way affect our longstanding friendship and personal relations as friends and we shall continue to be allies in just an honorable causes,” hambal ni Defensor nga nagsulod sa partido Liberal sadtong 2013 nga eleksyon.

Sa bahin naman ni Pimentel, ginhambal ni Defensor nga nag-istoryahanay sila angut sa mga rason sang pagsaylo niya upod ang iya duha ka mga bata nga sanday Board Member Lawrence Defensor kag Cong. Arthur Defensor Jr.

Ginsugid pa ni Defensor nga nalipay gid si Pimentel sa iya desisyon matapos nga nagapati ini nga makabulig sia sa ginaduso nga pederalismo sang administrasyon.

“Nakigkita gid ako kay senate president, nagsugilanon kami, lawig-lawig nga sugilanon. It covered an issue parte sa federalism,” dugang sang gobernador.

Pero wala pa madesisyonan kon san-o kag sa diin magasumpa ang mag-amay nga Defensor bangod nga mapadulong pa sa masunod nga Manila ang gobernador para mahitso ang ila pagsaylo sang partido.

Indi pa man masiguro sang gobernador kon pila ka mga alkalde sa probinsya ang maupod sa PDP-Laban pero ang nasiguro sini nga maupod ang mga alkalde sa tercier distrito.

Sa bahin sang segundo distrito, ginsugid ni Defensor nga indi magpamatok si Cong. Arcadio Gorriceta kon magsaylo ang iya mga alkalde sa partido PDP-Laban. Pero siling sini nga mapabilin anay sa partido Liberal si Gorriceta.

Gin-aku man sini nga mabug-at para sa iya ang pagsaylo sang partido pero naglab-ot sa punto nga nagakahangawa ini nga kon indi sia magsaylo, posible nga maapektohan ang ginapaabot nga proyekto sang mga alkalde gikan sa gobyerno nasyonal.

“Ang pagsulod ko sa PDP-Laban mabug-at man sa buot ko. I’m not use to shifting from one party to other. Ugaling kapila ako napasugoan kon puede ako magsaylo. And I reach the point nga kon indi ako magsaylo nali maapektohan ang ginpaabot nga bulig kag suporta sang gobyerno nasyonal sa mga kabanwahanan,” hambal sang gobernador.

Wala man ginapanginwala sang gobernador nga ang isa sa mga rason sang pagsaylo niya sa PDP-Laban amo ang eleksyon sa 2019 kon sa diin interesado nga magpapili ang iya bata nga kongresista sa pagka-gobernador.

“Way na kwestiyon nga may relasyon man sini. Hipokrito man ako kon magsiling ko nga way. Kag gin-athag ko man sa PDP-Laban nga akon bata interesado magkandidato sa pagka-gobernador,” dugang sang amay nga Defensor.

Hambal pa niya nga makabulig ang partido sa kandidatura sang iya bata sa ulihi ilabi pa nga wala sila sang kwarta nga ibakal sang boto.

“Daku ang mabulig sang partido sang administrasyon. That is practical politics. Kay man kami ni Toto kag Nonoy wala kami kwarta nga ipamakal sang boto. Ginasalig lang namon sa suporta sa pumoluyo kag pagpati sa mon ikasarang,” pagtapos ni Defensor./PB