MAGPAMILYA GINMARTILYO

Syudad sang ILOILO – Ginpuhag sang makasiligni nga krimen ang distrito sang Mandurriao diri alas-3:45 sang kaagahon kahapon kon sa diin ginpangmartilyo ang magpamilya nga Muslim sa ila kiosko sa sulod sang plaza.

Ginbawian sang kabuhi alas-6:23 sang aga kahapon sa Western Visayas Medical Center ang amay nga si Muamar Ditingki y Panglima, 29, tumandok sang Syudad sang Marawi apang temporaryo nga naga-istar sa Zarraga, Iloilo samtang dead-on-arrival ang lima ka bulan nila nga bata nga si Mohamador Ditingki bangod sang naagom nga patal nga mga pilas sa ulo.

Samtang ginasulat naman ini nga balita, kritikal ang asawa nga si Asnifah Ditingki, 21, nga nakaagom man sang samad sa ulo.

Sa ginpatigayon nga hot-pursuit operation sang Mandurriao PNP kahapon sang aga, nadakpan sa Barangay Calajunan, Mandurriao ang ginatudlo suspek nga si Mark Ganava, 19, soltero kag tumandok sang Brgy. Mambagaton, Himamaylan, Negros Occidental pero temporaryo nga naga-istar sa nasambit nga barangay.

Base sa blotter report sang Mandurriao PNP, nagapatrolya ang ila patrol car sa palibot sang plaza sang nakabati sang singitan sang mga manogbaligya. Sang ila gin-usisa, nakit-an nila ang magpamilya nga duguon na samtang nagahuray-ad sa sulod sang ila kiosko nga baligyaan sang mga ready-to-wear. Ginhingagaw sila dala sa ospital pero dimalas nga ginbawian sang kabuhi ang mag-amay.

Nag-gwa man sa pag-imbestigar sang Mandurriao PNP nga nakit-an sang testigo nga si Asliah Disamburun, 28, sang Brgy. Tangke, Syudad sang Roxas, ang isa ka suspek nga ginlaragway sini nagasuksok sang duag blue nga kalo nga nag-gwa sa kiosko sang magpamilya kag ginsumbag pa sia sini sa tiyan kag nagdalagan palagyo.

Ang paglaragway ni Disamburun sa suspek nagsantu sa itsura ni Ganava nga nagapanimaho pa sang ilimnon kag may mga bagras sa nawong sang gin-aresto.

Narekober man sang Mandurriao PNP sa ginluntaran sang krimen ang martilyo nga ginapatihan gingamit sang suspek sa paglampos sa magpamilya subongman sa pagbukas sang puertahan sang kiosko.

Samtang wala naman sang iban pa nga nabal-an nga motibo ang utod ni Muamar nga si Sonora Ditingki kon ngaa ginpatay ang magpamilya luwas sa pagpangawat.

Sa interbyu naman sang mga katapo sang media kay Ganava, hugot sini nga ginapanginwala ang kahilabtanan sa krimen.

“Way kabalo na ya. Way ako nakalampos. Way ako nakalakat. Way gani ako kabalo kon ano nga lugar na ya,” depensa sang suspek nga priso na sa karsel sang Mandurriao PNP.

Pero sang ulihi gin-aku ni Ganava nga nag-inom-inom sila sang iya mga kaupdanan sa construction pero wala sila makalab-ot sa plaza bangod nga nawili sila kanta sa videokehan malapit sa Brgy. Calajunan.

Nagdepensa dugang ang suspek sa mga bagras sini sa nawong kag lawas sa paghambal nga ginkastigo sia sang pila ka mga pulis sang Mandurriao PNP./PB