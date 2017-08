Malones, Peñafiel wala nadala sa drugs watch list

Syudad sang ILOILO – Wala madala sa watch list sang mga drug personality sang Iloilo City Police Office (ICPO) ang duha ka lalaki nga nasapwan nga tadtad sang bala sa Barangay Tiring, Cabatuan, Iloilo sadtong Lunes sang gab-i.

“As far as ang ICPO is concerned, based sa aton records, ang duha to ya nga nasapwan nga patay wala kita sing record neither nga ara sila sa BADAC, either isa sa mga gina-monitor nga drug personality or either isa sila sa mga gintokhang naton,” hambal ni Senior Inspector Shella Mae Sangrines, tagpamaba sang ICPO, tion sang press conference kahapon.

Matandaan nga ginhambal ni Senior Supt. Marlon Tayaba, director sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO), nga nadala sa ila bag-o nga drugs watch list sanday Jonathan Peñafiel, 36, sang R. Mapa Street, Mandurriao, kag Michael Malones, 29, sang Barangay Magdalo, La Paz. Ini sila ginhal-id lang sa kilid sang dalan sang ginapatihan pickup nga salakyan sang Lunes sang gab-i.

Nag-gwa man sa report sang IPPO nga sanday Peñafiel kag Malones naga-operate sa tercier kag quarto distrito sang probinsya.

Gina-alegar pa sang IPPO nga si Peñafiel ang drug courier ukon runner nanday Malones kag sang nadakpan nga kapitan sa Barangay Rizal, La Paz nga si Jolly Peñasales.

Pero ining report sang IPPO indi makumpirmar sang ICPO bangod nga wala gid nadala sa Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC) report sang Brgy. Magdalo, La Paz si Malones subongman si Peñafiel.

Pero nagpasalig ang ICPO nga mabulig sila sa IPPO paagi sa paghatag sang impormasyon angut sa pagkatawo sang duha para mapadasig ang imbestigasyon.

“Ang tanan nga assistance gina-extend namon and we are working closely sa talatapan sang province para kon ano ang kinahanglanon makabulig kami sa imbestigasyon,” dugang ni Sangrines.

Pero posible man, sunu kay Sangrines, nga matuod ang report sang IPPO bangod nga nagapakita man ang mga drug personality sang estratehiya kon paano makapadayun sa pagbaligya sang ilegal nga droga sa mga lugar nga mabudlay sila nga madakpan.

“The possibility is puede gid ya no. May mga strategies man ya ang mga drug personality and based sa aton monitoring, indeed damo gina-employ ang mga drug personality nga estratehiya, may mga sitwasyon kaisa nga wala sila actually naga-operate sa ila mismo lugar kundi nagapangita man sila sang lugar nga mabudlayan sila nga lagson sang mga otoridad,” dugang ni Sangrines.

Matandaan nga nasapwan na lang nga duguon ang mga biktima sang mga pulis nga nagresponder sa Brgy.Tirimh sa pagpati nga may nagluntad nga shooting incident matapos nga nakabati sang mga lupok sang pusil ang mga residente.

“Nabatian lang nga may lupok, amo na nga may tirohay daw. Nag-proceed kami sa area. Kay basi mabulong pa ang mga biktima, gindala naton sila sa ospital pero gin-declare sila nga dead-on-arrival,” hambal ni Senior Insp. Sullen Domingo, hepe sang Cabatuan PNP, sa interbyu sang Panay Balita sang Martes./PB