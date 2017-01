Manogbaligya sa gwa Jaro plaza kakason subong

Syudad sang ILOILO – Kakason na ang tanan nga mga manogbaligya sa gwa sang Jaro plaza sugod subong nga adlaw.

Ini bangod wala ginpasugtan ni Mayor Jed Patrick Mabilog ang hinyo sang mga manogbaligya nga pahanugotan sila nga makabaligya sa katapusan nga kahigayonan tubtob sa Pebrero 5.

Sunu kay Atty. Hernando Galvez, city administrator, nadesisyonan nila sa Wednesday group meeting sang mga department heads nga wala sang basehan ang pag-okupar sang mga manogbaligya sang sidewalk kag halos katunga na sang dalan.

“Ginsiling naton sa ila nga wala kita may nakita nga basehan nga ara sila da and we also want to know sin-o ang nagbutang sa ila,” pahayag ni Galvez angut sa mga manogbaligya nga nagbisita sa opisina sang alkalde sadtong Martes.

Pahayag pa sini nga ginmandoan na ni Mabilog ang Jaro ABC nga pangitaan sang lugar nga masaylohan sa sulod ang mga manogbaligya sa gwa.

“Ginsilingan na sang alkalde nga pangitaan sila sang lugar sa sulod. Kon wala na sang lugar, wala kita sang mahimu but to remove them sa gwa,” siling ni Galvez.

Samtang, ginpahayag ni Jaro ABC President Leo Lindero sang Brgy. Our Lady of Lourdes nga ginaabi-abi nila ang desisyon sang alkalde nga kakason ang mga manogbaligya sa gwa sang plaza.

“Welcome gid sa amon. Kay wala kami sang otoridad sa ila. Wala man kami nagakuha sang bayad gikan sa ila kay ang amon sakop ang sulod lang sang plaza sa E.O. nga ginpaggwa ni Mayor (Mabilog),” paathag ni Lindero.

Dugang pa sang kapitan, pangitaan nila sang lugar apang indi sila makapasalig kon ma-akomodar ang mga manogbaligya bangod nga puno na ang sulod sang plaza.

Nahibaluan nga masobra na sa 200 ang kiosko sa sulod sang Jaro plaza kon sa diin nahamtang ang Jaro Agro-Industrial and Charity Fair./PB