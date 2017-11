Syudad sang ILOILO – Ginabanta nga masobra 30 ka mga Bbadjao ang nasikop sa distrito sang Mandurriao kahapon tion sang ginpatigayon nga Oplan Sapupo.

Ginpangunahan sang Public Safety and Transportation and Management Office sa pagpamuno ni Jeck Conlu, Chief Insp. Juvy Navales sang Mandurriao PNP, Iloilo City Police Office, kag City Social Welfare and Development Office ang pagpatigayon sang Oplan Sapupo.

Sunu naman kay Navales nga kalabanan sang ila nasikop nga mga Badjao ang nagatinir sa plaza sang Mandurriao bangod nga nagahilapit na ang tuigan nga kapistahan kon sa diin madamo sang nagadagsa nga mga tawo sa lugar.

“Bal-an mo lapit ang fiesta, damo kalingawan. Ang possibility nga damo tawo kag damo pangayoan,” sabat ni Nuvales sa pamangkot kon ngaa madamo sang mga Badjao sa Mandurriao.

Nagapati man sia nga may tawo ukon grupo nga naga-uyat sa mga Badjao ilabi pa ang nagapanghatag sang mga sobre nga may sulat bangod nga indi gani makahibalo magsulat kag magbasa ang mga Badjao.

“Sa amon imbestigasyon nagasuspetsa kami nga may nagakapot sa ila kay they cannot read and write pero may ara sila letter nga ginahatag. Ginahimu ina sang tawo nga maka-intindi kon paano ina obrahon,” pagpati ni Nuvales.

Gindugang naman ni Conlu nga plano nila nga ibalik sa Mindanao ukon sa mga lugar kon sa diin naga-istar ang mga Badjao para indi na sila magliho-liho sa syudad.

“Iga-profile kag ginhatagan naton sang assistance kon ano ang puede nga mahatag. Kalabanan ni sa ila taga-Mindanao, so, gusto nila magpauli kaysa diri sa Syudad sang Iloilo nga aton gihapon tipunon. I-facilitate ang ila pagpauli padulong sa ila nga origin,” siling ni Conlu.

Plano man sini nga makig-angut sa Philippine Coast Guard-Iloilo para masiguro nga makasakay sa barko ang mga Badjao nga napangsikop para masiguro nga indi na sila makabalik sa syudad.

Matandaan nga ikaduha pa lang kahapon nga adlaw sang paghiwat sang Oplan Sapupo kon sa diin sang Lunes wala sila sang nadakpan nga mga Badjao sa distrito sang La Paz. Sa baylo ang ila nasikop amo ang lima ka mga Ati nga nagatinir sa atubang sang mall sa Dalan Luna.

Sunu kay Conlu nga madasig nga nakatunog ang mga Badjao sang ila presensya rason nga nakapalagyo sila padulong sa Iloilo River kag nagpanago sa idalom sang Forbes Bridge rason nga nabudlayan ang mga operatiba sa pagdakop sa ila.

Sadtong nagligad nga semana ginmando ni Mayor Jose Espinosa III ang paglighot kag pagsikop sa mga Badjao para ibalik sa Mindanao bangod nga sunu sa alkalde kalain tulokon ang ila paglinapta sa syudad./PB