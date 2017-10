MassKara Festival 2017 malinong

Syudad sang ILOILO – Malinong sa kabug-osan ang pagselebrar sang duha ka adlaw nga highlights sang ika-38 nga MassKara Festival sa Syudad sang Bacolod.

Sunu kay Chief Superintendent Binag, regional director sang Police Regional Office (PRO) 6, nangin malinong kag matawhay ang pagselebrar sang MassKara Festival nga gindugokan sang linibo ka mga bisita sa pagpanguna ni Presidente Rodrigo Duterte.

Bangod sini, ginpanginbulahan kag ginpasalamatan ni Binag ang mga miembro sang Task Force Masskara kag ang bug-os nga PRO-6 nga nagpakita sang propesyonalismo, dedikasyon kag teamwork.

“Congratulations to all the members of TF Masskara and to the entire PRO-6 as well as for the professionalism, dedication and teamwork you displayed to ensure a safe, secure and orderly celebration of MassKara Festival. Finally, let us all thank God for allowing this success to happen. To Him be all the glory! God bless you and may God continue to bless PRO-6,” mensahe ni Binag sandig sa naka-post sa Facebook page sang Police Regional Office 6.

Nahibaluan nga bisan si Duterte nagbilib kag nagdayaw sa mga taga-Bacolod nga apisar sang inagyan sang una nga pagtilaw, nagbangon sila para makapasundayag sang talento paagi sa pagsaot suksok ang maduagon nga maskara kag bayo.

Nagalaum ang presidente nga ang iya presensya makatib-ong sa morale sang mga Bacolodnon kag padayun nga maghatag sang kasadya sa tanan ang festival.

“Believe ako sa inyo ah. You know, Bacolod, I was still a mayor in Davao when you suffered, suffered talaga ‘yong sugar. Maraming kompetensya ‘yong sugar cane. Another event remain in you forever, ‘yong disgrasya sang San Juan na barko but still you are able to celebrate. In fact you invent this event to bring comfort, maybe consolation pressed emotion of Negrenses. Believe ako sa inyo at saludo ako,” hambal ni Duterte.

Takna alas-6:30 sang gab-i sadtong Domingo sang nag-abot sa plaza sang Bacolod ang presidente para personal nga magsaksi sang matahom nga performance sang mga tribu nga nagpasakop sa festival./PB