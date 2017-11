Mga Badjao ibalik sa ila lugar

Syudad sang ILOILO – Luyag na sang alkalde nga mapagwa sa sining syudad ang mga nagapakilimos nga mga Badjao.

Ginmandoan ni Mayor Jose Espinosa III si Jeck Conlu, head sang Public Safety and Transportation and Management Office, nga tipunon ang mga Badjao nga nagaliho-liho sa mga dalanon.

“Kadamo sang higku nga ginahimu nila. Kung mangayo-ngayo sila nagapamilit pa kag nagapamutong, so kalaw-ay gid,” siling ni Espinosa.

Natalupangdan ining pagtaas sang numero sang mga Badjao sa syudad ilabi na nga panahon na sang Paskwa. Gani gusto sang alkalde nga hugot nga ipatuman ang anti-mendicancy ordinance sang syudad.

“Sang una may naga-sponsor sa ila na kag nagakwa partida sang ila mga income. I don’t know kon amo man gihapon subong or lain na… Kalab-ot sila diri kag may aksyon na kita da,” dugang pa sang alkalde.

Nagakabalaka man si Espinosa nga makadala sang sakit ang mga Badjao bangod sang mahigku nila nga pagsinalayo sa syudad.

“I-get rid ta na ang mga problema kay kabudlay. Ang health sang syudad apektado, maski diin lang sila mapagwa sang higku nila, ginapanghaboy nila somewhere else,” pahayag pa sini.

Sa pihak sang iya plano, ginakilala sa gihapon ni Espinosa ang kinamatarong sang mga Badjao.

“Pilipino man na sila, may legal rights to be wherever they, to travel wherever they like,” paathag sang alkalde./PB