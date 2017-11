Mga bulak, kandila mabakal gihapon kon Tigkalalag

Syudad sang ILOILO – Sa pihak sang pagsaka sang presyo sang mga bulak tion sang Tigkalalag ukon Pista Minatay, wala ini makapugong sa mga tawo nga magbakal para ihalad sa ila mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan.

Ginsiling ni kapitan Alex Abangan sang Barangay Villa, distrito sang Arevalo nga nagapanag-iya sang Alex Flower Garden kag nagabaligya sang mga bulak sa likod sang Jaro Cathedral, mabakal sa gihapon ang mga bulak subong nga Tigkalalag bisan pa nga nagmahal sang diutay ang presyo.

“Daw okey man gihapon. Daw parehas sang nagligad nga tuig. Mabakal man,” siling ni Abangan nga masobra na 20 ka tuig nga nagabaligya sang bulak.

Ginatudlo nga rason ni Abangan sa pagsaka sang presyo sang mga bulak amo ang pag-ulan-ulan sa Cebu kag Bohol kon sa diin sila nagakuha sang supply sang mga bulak.

Kalabanan man sang ginabakal nga mga bulak amo ang baby’s breath nga tag-P200 ang bundle; anthurium – P150 per bundle; chrysanthemums ukon mums – P200 per bundle; Malaysian mums-P200 per bundle, white rose -P250 per dozen, wonder white – P200 per dozen; tiger mums – P300 per bundle, kag jaguar flower – P200 per dozen.

Nagalab-ot naman sa P150, P200 ukon P250 ang presyo sang naka-basket na nga mga bulak nga masami ginabakal sang mga tawo para dal-on sa mga patyo. Pero mahimu man makabakal ang mga pumoluyo sang kada stem ukon binilog para mas makabarato.

Ginpasiguro pa ni Abangan nga may bastante sila nga supply sang mga bulak subong nga adlaw kon sa diin ginalauman ang pagdagsa sang mga tawo para magbakal.

Luwas sa mga bulak, mabakal man ang mga perdon nga kandila sa atubang sang Jaro Cathedral.

Indi kaangay sang mga bulak, wala sang pagsaka sa presyo sang kandila kon sa diin P50 lang ang kada plastic sini samtang P5 ang kada bilog./PB