‘MGA DUROGISTA SA ALIMODIAN, PATYON’

Syudad sang ILOILO – Kasunod sang pagdeklarar sa Alimodian, Iloilo bilang drug-cleared municipality, ginmando ni Mayor Geefre “Calay” Alonsabe sa mga pulis ang pagpatay sa mapamatud-an kag sulit-sulit nga nagaduso sang ilegal nga droga sa ila banwa.

“Ang mga validated nga ginhatagan sang warning nga amo man gihapon nga nagaduso kag nagabaligya sang illegal drugs, of course patyon,” hambal ni Alonsabe sa interbyu sang RMN Iloilo kahapon.

Eksplikar pa sang alkalde nga nagtinguha gid sia kaupod ang iban nga mga opisyales sang banwa nga madeklarar nga drug-cleared ang 51 ka mga barangays sa Alimodian rason nga ginahimakasan nila nga magpabilin ini nga hilway gikan sa ilegal nga droga.

Kon magbatu ang mga durogista sa mga pulis nga nagakasar sa operasyon, dapat nga indi magpangduha-duha ang mga otoridad nga magbatu para mapangapinan ang ila kabuhi, sunu kay Alonsabe.

“Na-deklarar ang banwa sang Alimodian, ang 51 barangay nga drug-cleared, ang sustainability, ang pagpadayun sang away ang gin-pass on sa local government. I am always reiterating to all my people that the local government unit is very persistent sa pag-away sang illegal drugs. Even in the flag ceremony I mentioned it because I give the instruction sa COP nga ang kabataan ukon sin-o man nga nagagamit kag nagaduso sang illegal drugs nga madakpan nila kag may ara nga resistance, of course alang-alang nga pabay-an, kundi patyon. Amo na ang statement ko,” hambal ni Alonsabe.

Para sa alkalde, wala sang lugar ang mga durogista sa ila banwa bangod nga indi sia gusto nga mahalitan ang kabuhi sang iya mga pumoluyo ilabi na ang mga pamatan-on.

“Para sa akon, they don’t have rooms, wala sila sang lugar sa banwa sang Alimodian nga maghalit kag magsabog sang lagim nila. Ngaa halitan nila ang akon diri mga kasimanwa ilabi na gid ang pamatan-on nga amo ini ang pag-sa sang aton palaabuton,” dugang pa sang alkalde.

Nagpaandam man si Alonsabe sa iban nga mga durogista nga gusto magsulod sa ila banwa para mag-operate nga indi na paghimuon para indi madumtan sang mga pulis.

“Sa iban pa gid nga may intensyon nga magsulod sa Alimodian, si Mayor Calay upod ang iban pa nga mga opisyales dapat maghugpong nga mag-away sang illegal drugs sa banwa sang Alimodan para mapabilin ang kalinog kag katawhay, kag we can produce sang maayo nga lider sa palabuton,” pagtakop sang alkalde./PB