Mga krimen nga naulamid mga minor maka-alarma

Syudad sang ILOILO – Nagpahayag sang pagka-alarma si acting city mayor Jose Espinosa III sa mataas nga insidente sang mga krimen nga nagaulamid sang mga minor.

“Lately, nagtaas cases sang mga kabataan nga involved sa mga kinagamo. It has to be addressed. I would like to see to it that the city government is on top of the situation kag we will have a meeting about this,” pahayag ni Espinosa.

Bangod sini, makigsapol si Espinosa sa tanan nga mga natungdan nga ahensya sang gobyerno kag opisina sang syudad agud hambalan ang problema kag masabat ang mga isyu nga ginakaulamiran sang mga minor kaangay sang rambol kag paglapas sa curfew ordinance.

Lakip sa iya sapulon amo sanday Liga President Councilor Reyland Hervias kag Konsehal Liezl Joy Zulueta Salazar nga chairman sang Oversight Committee on Women, Children and Family; ang Task Force on Moral and Values Formation; City Social Welfare and Development Office; kag Iloilo City Police Office (ICPO).

“Kinanglan matutokan kag ma-address ini. Kinanglan may action plan kita. Rest assured nga tagaan ta ni importansya, tan-awon naton ang plan of action nga pagahimuon naton so that all aspect of the problem can be given importance,” dugang pa ni Espinosa./PB