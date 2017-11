Mga nasunogan sa Brgy. Benedicto nakabaton bulig pinansyal

Syudad sang ILOILO – Nakabaton na sang bulig pinansyal gikan sa pangulohan sang Syudad sang Iloilo ang 69 ka mga pamilya nga nasunogan sa Sitio Langka, Barangay Benedicto sa distrito sang Jaro sadtong Nobyimbre 8 sang hapon.

Ginpangunahan ni Mayor Jose Espinosa III ang paghatag sang tag-P5,000 nga cash sa 66 ka mga may totally damaged nga balay samtang tag-P2,500 naman sa tatlo ka parsyal nga nahalitan.

“I know that you have yet to recover from the fire incidents and hopefully this financial assistance will somehow help you in building your own house or in buying the necessity you need,” siling ni Espinosa.

Ang nabilin naman nga siam ka mga pamilya nga wala nakabaton sang bulig pinansyal ang ginapangabay sang Iloilo City and Social Welfare and Development Office (CSWDO) nga magpalapit sa ila opisina.

Nahibaluan nga kabug-osan nga 78 ka mga balay ang narekord sang CSWDO nga apektado sang sunog.

Luwas sa bulig pinansyal, nakabaton man sang mga canned good, noodles, kag bugas ang mga pamilya nga padayun nga nagatinir sa covered gym sang Jaro.

Sandig sa report sang Bureau of Fire and Protection, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay sang pamilya ni Reynaldo Ledesma bangod sang ginapahayag electrical overloading.

Ginabanta man sang BFP nga nagbilin ang sunog sang balor P4 milyon nga halit./PB