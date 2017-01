Mga puerto gwardiyado

Syudad sang ILOILO – Kon nagakinasadya ang madamo sa pagselebrar sang Dinagyang Festival subong kag bwas nga adlaw, ang kapulisan naman sa probinsya sang Iloilo masako sa pagbantay sa mga puerto para indi makasulod ang ilegal nga droga sa syudad.

Sa interbyu sang Panay Balita kay Chief Inspector Aaron Palomo, tagpamaba sang Iloilo Police Provincial Office (IPPO), indi maghatag sang kumpiyansa ang puersa sang IPPO kag ang Task Force Puerto sa Dumangas, Iloilo kag iban pa nga law enforcement agencies sa pagbantay sa mga puerto para indi makalusot ang ilegal nga droga.

Ang pasalig sang IPPO kasunod sang kahangawa sang iban nga posible hingalitan sang mga durogista ang kasakuon sang mga pulis sa syudad para magpalusot sang droga.

“Part man ini sang preventive measures naton nga dapat naka-alerto ang kapulisan especially sa may mga puerto nga mga banwa, the same as through sa aton mga pumoluyo,” siling ni Palomo.

Una na nga ginhambal sang Police Regional Office 6 nga may nagasulod gihapon nga droga tion sang Dinagyang kaangay sang shabu, marijuana kag ecstasy.

Ginpasalig man ni Palomo ang publiko nga wala sila sang dapat nga kahangaw-an bangod nga may puersa pa sang kapulisan nga magbantay sa palibot apisar nga 10 ka patrol cars ang ginpadala nila sa syudad para magbulig bantay sang seguridad sang mga tawo nga madugok para magtan-aw sang highlight sang Dinagyang Festival.

Angut sini, ginpangabay ni Palomo ang publiko ilabi na ang mga taga-probinsya nga dumilian ang pagdala sang pusil bangod nga ginadumili ini subong sa syudad./PB