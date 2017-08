Mina, ideklarar sentro sang ASEAN sa Iloilo

Syudad sang ILOILO – Natalana nga magpasar sang resolusyon ang League of Municipalities of the Philippines (LMP) – Iloilo Chapter para magdeklarar sa banwa sang Mina nga “center of ASEAN” sang probinsya sang Iloilo.

Sunu kay LMP-Iloilo President kag Ajuy Mayor Jett Rojas, himuon nila ini matapos nga napilian ang Mina nga isa sa 50 ka mga local government units sa Pilipinas nga mag-host sang ASEAN Landmark Lighting sadtong Martes sang gab-i.

“Gina-congratulate ko gid ang Mina. Kon ako ang maestro sa Iloilo, hatagan ko gid sang grado nga summa cum laude ang Mina. Pinakanubo na gid nga mahatag naton as president of LMP amo nga dapat hatagan naton sang recognition ang Mina nga ma-pass kita sang resolution sa LMP-Iloilo nga declaring the town of Mina as the center of ASEAN in the province of Iloilo,” hambal ni Rojas.

Ang nasambit naman nga pagsindi sang ASEAN lantern na-angut sa okasyon kag pagsaulog sang ika-50 nga founding anniversary sang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Matandaan nga ang Department of Interior and Local Government ang nagpahibalo sa alkalde sang Mina nga si Mayor Rey Grabato nga napilian ang iya banwa sang Department of Foreign Affairs nga mag-host sang kahiwatan.

Luwas sa Mina, nagtagbalay man sang ASEAN Landmark Lighting ang Bingawan, Iloilo; Malay, Aklan; kag Syudad sang Iloilo./PB