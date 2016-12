MOTOR NAHULOG SA KANAL: 1 PATAY

Syudad sang BACOLOD – Patay ang isa ka persona samtang duha naman ang pilason sang nahulog ang ila motorsiklo sa kanal sa Sitio Wawa, Barangay Minoyan, Murcia, Negros Occidental mga ala-una y medya ang takna sa hapon sang Miyerkoles.

Ginkilala ni Senior Inspector Hector Balbon, hepe sang Murcia PNP, ang napatay kay Benjie Baricuatro, 26, may asawa kag taga-Brgy. Minoyan. May pilas ini sa iya ulo kag iban pa nga bahin sang lawas kag gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital apang ginlawag patay mga alas-2:45 ang takna sang hapon.

Ang nagkalapilasan naman amo sanday Ricky Ogsinar, 20, nga amo ang nagamaneho sang motor kag Mary Grace Arañas, 18, lunsay residente sang nasambit nga barangay.

Naga-angkasanay sa motor ang tatlo kag nagapauli na matapos magpaligo sa suba sang amo nga barangay apang aksidente sila nga nahulog sa kanal sa may kurbada matapos may nasugata nga cargo truck.

Ginapahayag nga na-alang-alang sa pagliko sa kurbada ang mga biktima sang nasugata ang trak.

Samtang ginasulat ini nga balita, padayon pa nga gina-usisa sang mga otoridad ang amo nga insidente kag ginakilala ang drayber sang trak./PB