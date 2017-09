National day of protest sa rehiyon 6 malinong

Syudad sang ILOILO – Makabig nga malinong kag matawhay ang national day of protest sang pila ka mga cause-oriented groups sa palibot sang rehiyon 6 kahapon.

Sunu kay Supt. Gilbert Gorero, tagpamaba sang Police Regional Office (PRO) 6, tubtob alas-cinco sang hapon kahapon wala sila sang narekord nga insidente angut sa ginpatigayon nga protesta sang mga cause-oriented groups sa rehiyon kag nadumala man sang maayo sang mga otoridad ang dalagan sang trapiko rason nga wala nahul-an ang mga motorista.

“All rallies/protest ended peacefully with no untoward incident took place,” hambal ni Gorero. Sa datus sang PRO-6, masobra 200 ka mga partisipante ang nagtipon sa Pastrana Park, Kalibo, Aklan para magpabutyag sang ila mga hibubun-ot sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpamunoan sang mga grupo nga Bayan Aklan kag Kin Si Tugna ang rally. Nagtapos ang ila protesta alas-3:45 sang hapon.

Sa bahin sang Capiz, masobra 250 ka mga persona nga ginabug-osan sang Tandok, Bayan, Gabriela, kag Kabataan Party list ang nagtipon Roxas City Park kag natapos ang ila protesta alas-3:30 sang hapon nga wala man sang narekord nga insidente.

Sa Syudad sang Iloilo, ginabanta mga 600 ka mga persona gikan sa probinsya sang Iloilo ang nagtipon-tipon sa atubang sang kapitolyo probinsyal para ipanawagan ang pag-untat sang extra-judicial killings kag pagtindog kontra sa tyranny kag iban pa nga mga isyu.

Lakip sa grupo nga nagpasakop diri amo ang Bayan Panay, Kilosang Makabago-Una, Karapatan, Piston, Kaisog, kag Anak Pawis kag tubtob ginasulat ining balita padayun pa ang ila pagmartsa sa mga dalanon sa syudad.

Wala man sang na-monitor nga raliyesta ang PRO-6 sa mga probinsya sang Antique kag Guimaras.

Nahibaluan nga yara sa full alert status ang bug-os nga puersa sang PRO-6 angut sang national day of protest.

Nagakahulogan ini nga ang mga uniformed personnel ginpalapta sa mga lugar nga ginadagsa sang mga tawo para masiguro nga malinong kag matawhay ang pagprotesta.

Una naman nga ginpasalig sang PRO-6 nga ipatuman nila ang maximum tolerance sa ano man nga hitabo angut sa pagprotesta bilang kabahin sang ila pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarong./PB