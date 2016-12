Negosyante gintiro ukon nalukpan pusil?

Syudad sang BACOLOD – Gina-usisa pa karon sang La Carlota City PNP kon bala gintiro ukon nalukpan sang iya kaugalingon nga pusil ang isa ka negosyante samtang yara ini sa Sitio Caolina, Barangay 2, Syudad sang La Carlota, Negros Occidental mga alas-8:30 ang takna sang gab-i sadtong Miyerkoles.

Ginikala sang pulis ang biktima nga si Adensey Suspeñe, 45, taga-Villa Caridad Subdivision, Brgy. 3 sa amo man nga syudad. May igu ini sa wala nga bati-is kag dali-dali nga gindala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital apang ginliton man sa ospital sa Syudad sang Bacolod.

Sunu sa pahayag sa pulis ni Suspeñe, may upod sia nga duha ka tawo nga nagsakay sa iya Toyota Hi-Lux nga may plate number ZSW-720 agud magpauli sang iya mahikapan nga may yara sia sang pilas sang pagtiro.

Ang katingalahan lang kay wala man sia sang may napresentar sa pulis nga kaugalingon niya nga armas. Gani padayun pa ang pag-usisa sang kapulisan sa hitabo./PB