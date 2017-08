No. 1 durogista sa Syudad sang Victorias dakop

Syudad sang BACOLOD – Arestado ang numero uno nga durogista sa Syudad sang Victorias, Negros Occidental sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang Victorias City PNP sa relocation site sakop sang Brgy. 21 pasado alas-11 sang aga kahapon.

Ginkilala ni Superintendent Herman Garbosa, hepe sang Victorias City PNP, ang suspek nga si Celso Silava Titong alyas Osoy, 41, may asawa kag naga-istar sa amo nga lugar.

Gindakop man ang utod sang suspek nga si Jessie Titong samtang nakapalagyo ang anak ni Celso nga si Christopher.

Sunu kay Garbosa, narekober ang anum ka bulto kag apat pa ka gagmay nga pinutos sa plastik sang ginapasuni shabu kag digital nga kilohan sa mga suspek. Ginapahayag nga ang kada bulto nagabili sang P60,000 tubtob P70,000.

Madugay naman nga ginatiktikan sang mga otoridad ang pamilya Titong kag pila ka beses man sila napalso sa operasyon bangod wala nagatinir sa ila balay si Celso.

Natukiban man sang mga otoridad nga may tunnel nga nagalaba sang mga 200 metros pakadto sa tunga sang kampo sang tubo nga mahimu amo ang ginalutsan sang suspek sa pagpalagyo. Sunu naman sa pila ka mga pumoluyo, may yara gintago nga mga armas ang pamilya Titong.

Natukiban man nga si Celso naka-agi na priso sa sulod sang pito ka tuig sa amo man nga panumbongon kag naka-agi man gani sungka sa “Oplan Tokhang.”

Sa subong, priso na ang mag-utod nga Titong sa lock-up cell sang Victorias City PNP./PB