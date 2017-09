No. 1 wanted person sang Binangonan, Rizal tiklo sa Iloilo

Syudad sang ILOILO – Arestado ang No. 1 nga most wanted person sang Binangonan, Rizal nga may kaso nga paghimulos sa Barangay Zone 6, Sta. Barbara, Iloilo alas-7:25 sang Lunes sang gab-i.

Si Patricio Tajo y Vocalan ang gindakop paagi sa warrant of arrest para sa kaso nga qualified rape sang mga katapo sang Sta. Barbara PNP nga gin-isyu ni Judge Dennis Patrick Perez sang Regional Trial Court 4-A, Branch 68, Binangonan, Rizal nga napetsahan Enero 18, 2012.

Natigayon ang operasyon paagi sa nagtingob puersa nga Regional Intelligence Unit 6, Regional Intellegence Unit 4-A, Binangonan PNP, Oton PNP, Sta. Barbara PNP.

Wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspetsado./PB