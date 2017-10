No. 4 wanted person sa Zarraga, tiklo

Syudad sang ILOILO – Natikma ang No. 4 nga wanted person sang Zarraga, Iloilo sa Barangay Enclaro, Binalbagan, Negros Occidental sadtong Biyernes sang hapon.

Ginkilala ang suspek nga si Virgilo Hupeda y Geganzo alyas Bon-bon, 41, kasado kag residente sang Brgy. Tuburan, Zarraga.

Sunu sa report ni Chief Insp. Anthony Grande sang Binalbagan PNP, nakig-angut sa ila presinto si Insp. Roy Castro sang Zarraga PNP para maserbe ang warrant of arrest kontra sa suspek nga may kaso nga act of lasciviousness ukon paglapas sa Republic Act of 7610 nga gin-isyu ni Hon. Juana Judita P. Panigbatan-Nafarrete, acting presiding judge sang 6th Judicial Region, Regional Trial Court, Branch 30 sa Iloilo City nga napetsahan Hulyo 20, 2017.

P200,000 ang ginrekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspek nga pagadal-on pa sa Zarraga PNP./PB